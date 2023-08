Eine sichere Löwenhöhle für alle Gäste des Reload Festivals

Von: Harald Bartels

Vor einem der Banner, die auf den „Safer Space" hinweisen: Miriam Rose (links) und Leonie Siemers.

Sulingen – Von allen Musikfans haben die Anhänger des Heavy Metal und seiner Spielarten den Ruf, die Friedfertigsten zu sein. Da bilden die Besucher des Reload Festivals in Sulingen keine Ausnahme, wie die Polizei Jahr für Jahr bestätigt. Und dennoch gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Erstmals gibt es ein Awareness Team als Teil der Crew, das einen sogenannten „Safer Space“ für die Besucher anbietet.

Dabei handelt es sich nicht um einen Raum im wörtlichen Sinn, sondern um ein Unterstützungsangebot: Wer sich unwohl oder nicht sicher fühlt, kann bei allen Mitgliedern der Crew oder der Security mit den Worten „Wo geht’s zur Löwenhöhle?“ diskret um Hilfe bitten. Dabei muss niemand, der um Hilfe bittet, seine persönlichen Daten oder Details des Grunds für die Bitte preisgeben. Alle Helfer und Sicherheitsmitarbeiter sind gebrieft und wissen, wie sie mit solch einer Frage umzugehen haben. Zudem können Besucher auch per E-Mail an die Adresse awareness@reload-festival.de an das Team wenden. Während des Festivals werden hier Nachrichten bearbeitet, und im Anschluss können auf diesem Weg Wünsche oder Anregungen zum Thema für die Zukunft geäußert werden.

Die Idee dazu habe sich im Laufe des Jahres entwickelt, sagt Miriam Rose, Leiterin des Awareness Teams, „und wir freuen uns, dass wir es in diesem Jahr erstmals den Besuchern anbieten können.“ Im vergangenen Jahr habe die Gruppe der Festival-Seelsorger solche Bitten entgegengenommen, ergänzt Leonie Siemers, in der Crew zuständig für die Kommunikation. Zum ersten Mal wird dieser „Safer Space“ aktiv beworben, und die Verantwortlichen haben sich dafür mit der „Löwenhöhlen“-Frage ein eigenes Codewort überlegt.

Warum eigentlich – gibt es doch mit der Frage „Ist Luisa hier?“ schon ein etabliertes Angebot, mit dem Frauen in Gaststätten oder bei Veranstaltungen um Hilfe bitten können? „Wir waren mit dem ,Luisa‘-Team in engem Austausch“, berichtet Miriam Rose, „aber wir haben uns für etwas Eigenes entschieden, weil es sich nicht nur an Frauen richtet, sondern auch an männlich gelesene Personen.“ Zudem geht es nicht nur um Fälle von sexueller Belästigung, sondern auch um Panikattacken oder andere Vorkommnisse, erläutert sie. Im Vorfeld hat sich das Team mit den entsprechenden Gruppen anderer Festivals ausgetauscht, und vor allem „Rock for Tolerance“ und „Rock am Berg“ waren laut Miriam Rose „eine große Hilfe“. Allerdings: „Jedes Festival muss seinen eigenen Weg finden, weil jedes sein eigenes Publikum hat und das Angebot dazu passen muss“, merkt Leonie Siemers an.

Einen Bedarf für das Angebot aufgrund von konkreten Vorfällen beim Reload sieht das Team nicht, aber „es ist auch die Frage, was alles an die Polizei herangetragen wird“, sagt Miriam Rose. Und Leonie Siemers fügt an: „Es gibt viele unangenehme Situationen, die gar nicht zur Polizei kommen, und es traut sich nicht jeder, Menschen in Uniform anzusprechen.“

Bisher hat Miriam Rose das Reload nur aus der Perspektive der Besucherin erlebt und hat das Publikum in Sulingen als „extrem hilfsbereit“ kennengelernt. „Es ist aber für uns ein Herzensthema.“ Auch Diversität sei ein Riesenthema: „Es ist wichtig, dass es Sichtbarkeit bekommt.“

„Das Wichtigste ist: Jede und jeder soll sich willkommen fühlen“, stellt sie klar. Außerdem ist der „Safer Space“ nicht nur ein Hilfsangebot, sondern zugleich eine Aufforderung an alle Besucher: Sie sollen hinsehen und „sich laut machen“, wenn sie das Gefühl haben, dass jemand bedrängt wird, macht Miriam Rose deutlich.

Die Resonanz war bisher ausschließlich positiv: „Die Ankündigung war auf Instagram eins unserer erfolgreichsten Postings, das keine Bandankündigung war“, verrät Leonie Siemers, „und wir sind glücklich, dass wir diesen Schritt gegangen sind.“ Auch innerhalb der Crew gab es laut Miriam Rose viel positives Feedback: „Für viele ist es ein weiterer Punkt, um sich mit dem Festival zu identifizieren.“

Dazu trägt noch ein weiterer Punkt bei, der bislang wenig öffentlich beachtet wurde: „Wir haben unseren Slogan verändert“, verrät Leonie Siemers. Bisher lautete der „Welcome to the Battlefield“, aber „gerade in diesen Zeiten mit den Kriegen fühlen wir uns damit nicht mehr wohl.“ Zugleich sind auch die Kanonen aus dem Logo verschwunden, das nun alleine von Maskottchen „Leonidas“ beherrscht wird. Jetzt lautet der Claim „Welcome home“. „Das war immer schon unser ,B-Slogan‘, und damit können wir alle uns besser identifizieren.“