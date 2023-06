Eine „Schleife“ für Läufer und Walker beim Sulinger Citylauf

Von: Harald Bartels

Auf dem Dach des Kaufhauses Ranck, wo der Drohnenpilot seinen Standort haben wird: Gina Makollus (Kreissparkasse), Bianca Heitmann (Intersport Ranck), Volker Wall (TuS Sulingen) und Initiator Christian Jost (von links). © Bartels

Sulingen – Das Konzept des Sulinger Citylaufs ist bekannt – doch die sechste Auflage am Freitag, 9. Juni, hält einige Neuerungen bereit.

Die erste hatte das Planungsteam um Initiator Christian Jost, Bianca Heitmann (Intersport Ranck), Volker Wall (Vorsitzender TuS Sulingen) und Gina Makollus (Kreissparkasse Grafschaft Diepholz) verkündet mit der Öffnung des Events auch für Walker (wir berichteten). Dabei ist es nicht geblieben: Aufgrund der laufenden Sanierungsarbeiten in der Südstraße und der Straße „Am Deepenpool“ muss der Streckenverlauf für die erwachsenen Teilnehmer angepasst werden. Sie laufen nun vom Start -/ Ziel-Bereich am Froschbrunnen über Hindenburgstraße, Obere Straße, Kleine Straße, Schützenstraße und Promenadenweg zur Galtener Straße, von dort weiter auf der gewohnten Strecke, die von der Kirchenkreuzung die Lange Straße hoch zum Froschbrunnen führt. „Wir mussten eine kleine ,Schleife‘ einbauen, um auf die gewünschte Streckenlänge zu kommen“, erklärt Jost. Die neue Route ist 5 250 Meter lang und wird von den erwachsenen Läufern zweimal zurückgelegt; die Walker absolvieren eine Runde. Die Kinderstrecke ist unverändert 1 200 Meter lang.

Bei den Organisatoren herrscht große Vorfreude: „Für den Tag sind 16 Stunden Sonne und 25 Grad Celsius vorhergesagt“, weiß Christian Jost, und auch die Zahl der Anmeldungen stimmt zuversichtlich, denn – Stand eine Woche vor dem Start – es haben sich bereits mehr als 470 Teilnehmer registriert, darunter alleine fast 50 Kinder von der Drei-Freunde-Grundschule Scholen mit Außenstelle Sudwalde. „Das sind mehr Anmeldungen als bisher zu diesem Zeitpunkt“, stellt Jost fest, aber „wir würden gerne zum ersten Mal ,vierstellig werden‘.“

Der neue Streckenverlauf für die Erwachsenen. © Grafik: Jost

Neuerungen gibt es zudem beim Rahmenprogramm: Konnten bislang die Zuschauer vor allem das Geschehen im Start-/ Ziel-Bereich verfolgen, erhalten sie erstmals auch Eindrücke von der Strecke: Dank einer Sondergenehmigung der Stadt Sulingen gibt es eine Liveübertragung des Laufs per Drohne. Deren Pilot positioniert sich auf dem Dach des Kaufhauses Ranck, und das Bildsignal wird über den Umweg Youtube auf einen großformatigen Monitor übertragen, der auf dem Balkon über dem Haupteingang der Sparkasse aufgestellt wird. Für Schaulustige, die nicht vor Ort sein können, wird ein Link zur Übertragung auf der Internetseite der Veranstaltung eingerichtet.

Bei der Übertragung sollten die Zuschauer auch einen Blick auf die Bereiche links und rechts von der Strecke werfen, denn in den vergangenen Jahren haben Anwohner vielfach für zusätzliche „Attraktionen“ gesorgt – ob mit Musik zur Motivation oder mit Wassersprengern zur Erfrischung der Teilnehmer. In diesem Jahr machen die Organisatoren erstmals einen Wettbewerb daraus: Für passend zum Citylauf am originellsten gestalteten Vorgarten sind 20 Bratwürste und zehn Liter Bier als Preis ausgelobt. Die Jury, die die Vorgärten bewertet, läuft im Feld mit.

Die Läufe starten für Kinder um 17 Uhr (Jahrgänge 2014 bis 2019) und um 17.30 Uhr (Jahrgänge 2008 bis 2013). Um 18.30 Uhr nehmen Läufer und Walker gemeinsam die Strecke in Angriff. Am Froschbrunnen bieten ein Zelt und ein Foodtruck vom „Bistro c / o Ranck by Janos“ Verpflegung mit kalten Getränken, Burgern, Bratwurst, Pommes und Bubble Waffeln, außerdem ist ein Softeisstand vor Ort. Nach der Siegerehrung ist hier noch bis 22 Uhr mit Musik für einen geselligen Ausklang gesorgt.