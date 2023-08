„Durch das Sulinger Land“: Eine runde Sache, diese Rundfahrt der MSG

+ © MSG Sulinger Land Bei Punktegleichstand musste eine Sonderaufgabe absolviert werden. © MSG Sulinger Land

Petra Müller und Heiko Finke bestes Sulinger Anfängerteam

Sulingen – Wenn die Organisatoren der Motorsportgemeinschaft Sulinger Land von der 54. Auflage ihrer Orientierungsfahrt „Durchs Sulinger Land“ als eine „runde Sache“ sprechen – dann meinen sie das mitunter wörtlich. Der Kurs, ausgearbeitet von Fahrtleiter Heinfried Leymann und Martin Wiehe, führte einmal rund um das Mittelzentrum und damit durch die Vielzahl der es umgebenden Ortschaften.

Eine gute Gelegenheit, die Ortschaften mal kennenzulernen: Immerhin elf Teams gingen in der Klasse A der Neulinge an den Start – darunter vier Teams mit Einwohnern aus dem Sulinger Land. Bestes Sulinger Anfängerteam waren Petra Müller und Heiko Finke vor Jörn Nordenholz/Christine Nordenholz, Gerold Decke/ Monika Decke und Marlon Kolkmann/Kevin Bouma. Die Mannschaftswertung entschied der Verein für Motorsport für sich.

Insgesamt 26 Teams wurden pünktlich ab 16.01 Uhr und dann in Minutenabständen am Gasthaus Thiermann in Klein Lessen auf den Weg geschickt. Allen wurde eine Fahrzeit von 210 Minuten plus 60 Minuten Karenz gewährt. Gestartet wurde in fünf Klassen: A (Neulinge), B (Fortgeschrittene), C (Experten) und YO (Oldtimer/Youngtimer). Auch in der Schnupperklasse S war ein Team am Start. „Stark war wieder die Beteiligung in der Klasse YO. Hier waren teils sehr schöne alte Fahrzeuge nach Sulingen gekommen“, freut sich Heinfried Leymann.

Die Orientierungsfahrt der MSG Sulinger Land im ADAC zählte erneut als Prädikatslauf für die Norddeutsche Orientierungsmeisterschaft, für die Meisterschaft des Niedersächsischen Verbands für Motorsport und zur Berliner Orientierungsmeisterschaft. Gesamtsieger wurden Michael Lobenhofer vom MSC Wallerberg aus Bayern mit Beifahrer Werner Schick vom AC Bramsche. „Aber in allen Klassen haben alle Teams die Fahrtstrecke geschafft und kamen in der Sollzeit ins Ziel. Eines der 26 Teams bewältigte die Strecke sogar fehlerfrei“, lobt Leymann. Das letzte Team wurde gegen 20.30 Uhr im Ziel begrüßt. Die Auswertung dauerte eine gute Stunde, dann wurden die Sieger geehrt. Die Auszeichnungen nahmen Leymann, Martin Wiehe und Christopher Maarfeld vor. Die Erstplazierten in jeder Klasse erhielten stattliche Pokale überreicht.

In seiner kurzen Ansprache bedankte sich Fahrtleiter Heinfried Leymann bei den Teilnehmern für ihr sehr zahlreiches Kommen, bei allen Anwohnern an der Strecke für ihr Verständnis sowie bei den Gemeinden und beim Landkreis: „Ohne deren Genehmigung wäre diese Veranstaltung nicht durchführbar gewesen.“ sis/r.