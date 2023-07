Eine neue Heimat für das THW in Sulingen

Von: Harald Bartels

Auf den noch leeren Bauplatz im Sulinger Gewerbegebiet Vorwerker Heide zeigt der THW-Ortsbeauftragte Volker Schweers. © Bartels

Sulingen – Seit Montag herrscht im Ortsverband Sulingen des Technischen Hilfswerks (THW) große Freude, nachdem bekannt wurde, dass die Bundesregierung 7,5 Millionen Euro bewilligt hat für den Neubau eines THW-Standortes im Sulinger Gewerbegebiet Vorwerker Heide.

„Es sind alle begeistert, dass es jetzt losgeht“, berichtet der Ortsbeauftragte Volker Schweers, „alle brennen dafür.“ Zwei Jahre lang hatte sich der Ortsverband um den Neubau bemüht, denn die bisherige Heimat an der Diepholzer Straße ist längst zu klein geworden und kann auch nicht erweitert werden. „Jetzt sind alle gut gestellt im Ortsverband“, lacht Schweers, „sie haben immer wieder nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.“



Schon seit Jahren waren die Mitglieder auf der Suche nach einer Lösung für ihre Raumnot: Der 1952 gegründete Ortsverband war zunächst beim Hotel Meyer-Riehl untergebracht und bezog in den siebziger Jahren eine Unterkunft an der Südstraße an der Stelle, wo heute das Kreiskirchenamt zu finden ist. Der bisher letzte Umzug erfolgte 2001, als die ehemaligen Gebäude des Stromversorgers Avacon frei wurden und man gemeinsam mit dem Bauhof der Stadt Sulingen an die Diepholzer Straße wechselte. „Damals waren alle glücklich, weil wir dreimal so viel Platz hatten wie an der Südstraße“, erinnert sich Schweers. Das war jedoch nur eine Momentaufnahme, denn der Ortsverband wuchs um weitere Mitglieder und baute zusätzliche Fachgruppen auf, für die jeweils eine entsprechende Ausstattung vorgehalten werden muss.



Eine erste Ansicht des Neubaus mit den verschiedenen Gebäudeteilen zeigt diese Grafik. © THW

Ein entsprechendes Grundstück fand sich dann im Gewerbegebiet, und inzwischen hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA), die alle Liegenschaften des Bundes verwaltet, das 6 322 Quadratmeter große Gelände gekauft und die Planungen genehmigt.



Die sehen einen mehrteiligen Gebäudekomplex vor, der bereits auf mögliche Erweiterungen in der Zukunft ausgelegt ist. So kann die Fahrzeughalle, die zunächst zehn Stellplätze aufweisen wird, ebenso vergrößert werden wie das Hauptgebäude: Dessen Entwurf umfasst auch eine Dachterrasse, die bei vielen zunächst für Fragen nach dem Sinn sorgt. Die Erklärung: Darunter befinden sich die nach Geschlechtern getrennten Umkleiden, und falls in Zukunft mehr Umkleiden benötigt werden, lässt sich dieser Trakt einfacher erweitern als mit einem darüber liegenden Geschoss. Ebenfalls im Hauptgebäude untergebracht werden große Schulungsräume, eine moderne Küche, Verwaltungsbüros, aber auch eine Werkstatt.



Der Entwurf folgt den standardisierten Vorgaben des Bundes: „Das ist Typ 1 von dreien“, erläutert Schweers – allerdings in „Version 2.1“: Beheizt wird das Gebäude mit einer Luft-Wärme-Pumpe, auf das Dach kommt eine Photovoltaikanlage, die Einrichtung erhält eine Notstromversorgung und wird behindertengerecht gebaut; inklusive eines Fahrstuhlschachtes, der für die spätere Aufnahme eines Fahrstuhls vorbereitet wird.



Wann die Sulinger THW-Mitglieder den Neubau beziehen können, steht noch nicht fest: Ein Jahr Bauzeit wird laut Schweers erwartet, und das Ziel ist, noch im Jahr 2025 hier den Betrieb aufnehmen zu können.



Dass dafür eine Fläche im Gewerbegebiet gefunden werden konnte, „war für uns ein Glücksgriff“, sagt der Ortsbeauftragte. Mit der Anbindung an zwei Bundesstraßen ist nicht nur die Lage optimal, sondern die Verfügbarkeit beschleunigte auch das Vorhaben: Ursprünglich war geplant, bis 2030 insgesamt 200 THW-Liegenschaften bundesweit um- oder neuzubauen, aufgeteilt in vier Tranchen – „wir waren in Tranche drei“, verrät Schweers. Dank des vorhandenen Grundstücks rückte der Sulinger Ortsverband jedoch vor in Tranche eins. „Wir haben das Glück, dass wir Partner haben wie die Stadt Sulingen, mit denen wir gut zusammenarbeiten können“, lobt Schweers.