Eine farbenfrohe Ruhequelle im „Delsul“ in Sulingen

Von: Harald Bartels

Ihre großformatigen Bilder und selbst gefertigte Grußkarten stellt Sandrina Schrader noch bis Ende April im „Delsul“ in Sulingen aus. © Bartels

Sulingen – Eine neue Ausstellung schmückt seit Donnerstag die Wände des Café und Bistro „Delsul“ in Sulingen: Sandrina Schrader zeigt hier ihre Arbeiten.

Die 23-Jährige stammt aus Langelsheim bei Goslar und ist seit 2018 tätig im Katasteramt in Sulingen. Gemalt habe sie jedoch schon immer. In einem Wahlpflichtkurs in der zehnten Klasse habe sie das Glück gehabt, dass ihre Kunstlehrerin die Schüler künstlerisch weitergebildet und sie viele Techniken habe ausprobieren lassen. „Sie hat uns nahegelegt, dass Kunst ganz individuell ist und dass wir an unserer eigenen Technik festhalten sollen – es gibt kein Richtig oder Falsch.“

Mit der Arbeit an größeren Formaten habe sie begonnen, seit sie in Sulingen lebt. Zunächst seien Sonnenuntergänge und bunte Löwen ihre bevorzugten Motive gewesen, zuletzt male sie bevorzugt Berge. Inspiration erhalte bei vielen Reisen mit ihrem Partner. Dafür hätten sie einen Transporter umgebaut, mit dem sie 2022 Norwegen und Schweden besucht und auch bis nach Gibraltar gefahren seien – „von den Reisen nehme ich ganz viel mit.“

Eine bevorzugte Technik hat Sandrina Schrader nicht: „Ich probiere ganz viel Verschiedenes aus.“ Gerne male sie mit Acrylfarben oder in Aquarell, arbeite auch mit Blattgold. Im „Delsul“ zeigt sie 14 Arbeiten in Acryl und zwei Aquarelle, auch Grußkarten mit Siegel, die sie selbst fertigt. Die Werke stammen aus den vergangenen drei Jahren.

Für Sandrina Schrader ist es die erste eigene Ausstellung. Animiert dazu habe sie eine Kollegin aus dem Katasteramt, die hier schon ausgestellt habe und mit der sie häufig hier zu Mittag esse. Die Malerei mache ihr viel Spaß und sie verarbeite damit viel. „Es ist eine Ruhequelle für mich, ein Ausgleich. Aber ich habe das eigentlich nur für mich gemacht und nicht gedacht, das ausstellen oder gar verkaufen zu können – dass ich hier ausstellen darf, ist eine riesengroße Ehre für mich.“ Bei der Ausstellung im „Delsul“ soll es nicht bleiben: In Kürze wolle sie ihre Bilder und Grußkarten auch auf der Internetplattform „Etsy“ unter dem Namen „The Art of Muffins“ anbieten.