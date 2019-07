Einblicke in das Hospiz „Zugvogel“

Teammitglieder der Sulinger Einrichtung gestalten Radiosendung

+ Moderator Carsten Thiele mit den Hospizmitarbeiterinnen Ina Seliger, Melanie Hüsken und Claudia Bilin (von links). Foto: NDR 1 Niedersachsen

Sulingen/Hannover – Um ein ernstes, aber wichtiges Thema ging es in der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen am Mittwochvormittag: Ina Seliger, Melanie Hüsken und Claudia Bilin unterhielten sich mit Moderator Carsten Thiele im Landesfunkhaus in Hannover über ihre Arbeit im Hospiz „Zugvogel“ in Sulingen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Hospizeinrichtung und des Radiosenders.