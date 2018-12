Einblick ins Mause-Universum

Sulingen - Der aus Sulingen stammende Autor und Illustrator Torben Kuhlmann stellte am Samstagnachmittag sein kürzlich erschienenes Bilderbuch „Edison“, das auf Anhieb den ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste eroberte, im Kaufhaus Ranck vor. Alle 120 in der ehemaligen Buchabteilung geschaffenen Plätze waren besetzt.

Anknüpfend an „Lindbergh“ und „Armstrong“ findet Kuhlmann auch bei „Edison“ für eines der letzten Rätsel der Menschheit eine schlüssige Erklärung aus Mause-Sicht. Der Wahl-Hamburger hat die Abenteuer der Maus Pete, die mit Hilfe des Professors der Mause-Universität auf dem Meeresgrund nach dem verschollenen Schatz seiner Vorfahren sucht, mit detailgenauen Zeichnungen in Aquarell/Fineliner-Technik illustriert. Seine Arbeitsweise demonstrierte er im Anschluss an seine Lesung vor den Augen der Besucher am praktischen Beispiel: Mit Bleistift, Fineliner und Aquarellfarbe skizzierte er eine Maus mit Tauchglocke. „Wir bieten regelmäßig Lesungen an“, teilten Wiebke Nietfeld und Heike Thalmann mit, Ziel seien Veranstaltungen im Vierteljahres-Rhythmus. Für den 6. Juni 2019 haben sie Erfolgsautor Torsten Rohde verpflichtet. Die Rolle seiner Kunstfigur „Renate Bergmann“, „Online-Omi“ der Nation, übernimmt die Schauspielerin Anke Siefken.

- mks