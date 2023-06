Bereitschaftspflege-Kinderdienst feiert 25-jähriges Bestehen im Landkreis

Von: Horst Meyer

Andrea und Michael Heller mit ihren Pflegekindern Josi (l.) und Finn (r.) sind beim Jubiläum vor Ort. © Horst Meyer

In idyllischer Umgebung auf Baumanns Hof in Kirchdorf begrüßte Kreisrätin Ulrike Tammen am Samstag Eltern und deren Pflegekinder, um das 25-jährige Bestehen des Bereitschaftsdienstes zu würdigen. Tammen dankte den Pflegeeltern, „die sich auf kurzfristige und teilweise auch kurzzeitige Bindung einlassen und fremde Kinder in die Familie aufnehmen“.

Sulingen – Ulrike Tammen bestätigte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Fälle zunehmen, bei denen das Jugendamt zum letzten Mittel greifen muss: Kinder aus ihren Familien herauszunehmen.

„Wir sind froh, dass wir aktuell vier Familien haben, die sich vertraglich verpflichtet haben, auch kurzfristig solche Kinder aufzunehmen. Daneben sind uns etwa zehn weitere Familien bekannt, die auch einspringen. Wir hätten gerne einige Familien mehr“, beschreibt sie die Situation.

Das Ziel der Bereitschaftspflege ist, die Kinder in absehbarer Zeit entweder in die eigene Familie zurück- oder in eine Dauerpflege weiterzugeben. Eine dieser Familien bilden Andrea und Michael Heller aus Barver. Vor über 18 Jahren entschieden sie sich, fremden Kindern ein Zuhause zu bieten. „Unser erstes ,Projekt‘ war damals Josi“, berichtet Andrea Heller, um gleich nachzuschieben: „Sie ist jetzt 18 Jahre alt und lebt immer noch bei uns. Wir haben sie auf ihren Wunsch adoptiert.“

In Absprache mit dem Sozialraumteam finden regelmäßige Treffen statt

Für die Hellers ist es wichtig, mit den Kindern auch den Kontakt zur bisherigen Familie aufrechtzuerhalten. In Absprache mit dem Sozialraumteam finden regelmäßige Treffen statt.

Josi, die jetzt in Freistatt eine Ausbildung begonnen hat, nennt es einen Glücksfall „zwei Mütter zu haben“. Später kam Romeo als „Bereitschaftskind“ hinzu. Er ist jetzt 14 und gehört nach wie vor zur Familie. Ebenso wie Luka, bei dem „es einfach passte“.

„Zusammen mit den Kindern entschieden wir dann im letzten Jahr, uns wieder zur Verfügung zu stellen. Seit Dezember verbringt der dreijährige Finn jetzt einen „Urlaub“ bei uns. Es sieht so aus, als wenn’s noch etwas dauert“, berichten Hellers.

Finn war vom Jugendamt aus dem Kindergarten abgeholt und zu Hellers gebracht worden. Das ist für die Kinder eine sehr belastende Situation, in der die Pflegefamilie besonders gefordert ist. „Man muss den Kindern Gelegenheit geben, anzukommen“, sind sich Hellers sicher.

„Einer von uns ist immer bei den Kindern“

Mittlerweile ist Finn angekommen, er war am Samstag einer der fleißigsten Reiter, immer mit Michael Heller an seiner Seite. Hellers leben auf dem Land in einem großen Bauernhaus, mit mehreren Generationen und zurzeit zehn Personen unter einem Dach. „Die Großfamilie erleichtert einiges“ ist sich Andrea Heller sicher, die seit Kurzem wieder an drei Tagen in einem Autohaus arbeitet.

Ihr 55-jähriger Ehemann hat die Landwirtschaft aufgegeben, ist aber mehrmals wöchentlich auf der Biogasanlage oder im Kuhstall tätig. „Einer von uns ist immer bei den Kindern“, berichten sie, was im Übrigen auch eine Anforderung des Jugendamts ist.

Die Fähigkeit der aufnehmenden Familie, sich selbst versorgen zu können, Erfahrung im Umgang mit Kindern zu haben – egal ob beruflich oder durch Lebenserfahrung erworben – und eine optimistische, tolerante Grundeinstellung zählt Claudia Enders vom Sozialraumteam des Landkreises ebenfalls dazu. Die klassische Familienstruktur ist dagegen nicht mehr erforderlich.

Für Andrea und Michael Heller sind auch „Menschenliebe sowie die Bereitschaft, sich auf andere und auf Neues einzulassen“ unerlässlich. Für sie lohnt sich der Aufwand in jedem Fall. „Man bekommt von den Kindern viel zurück und sei es nur ein Lächeln, wenn man am wenigsten damit rechnet.“

Für die Kinder standen am Samstag bei der Jubiläumsveranstaltung eine Minigolfanlage und diverse Spielgeräte zur Verfügung. Der Renner waren allerdings zwei Pferde, auf denen die Kleinen unter fachkundiger Begleitung einige Runden drehen konnten. Die Pflegeeltern wussten die Kinder gut beschäftigt. Sie nutzten derweil die Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen mit Gleichgesinnten auszutauschen.