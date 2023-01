Ein Stück Hamburg in Sulingen

Die „Schmidt Show on Tour“ zu Gast beim Kulturverein Sulingen. © Fiedler

Kulturverein feiert 30-jähriges Bestehen mit schillerndem Varietétheater

Sulingen – „Schrill, schräg und gnadenlos”: So wird die neue „Schmidt Show“ on Tour mit Werner Momsen und seinem Künstlerensemble angekündigt. Mit der bekannten Show von der Hamburger Reeperbahn reiste ein Stück schillerndes Varietétheater nach Sulingen. Der Kulturverein feierte mit Comedy, Akrobatik und Musik sein 30-jähriges Bestehen.

Tatsächlich ist dieser Abend ein Mix aus Musik, Akrobatik und Sprachwitz. Moderator Werner Momsen lässt keine norddeutsche Eigenart aus und erntet im ausverkauften Stadttheater schallendes Gelächter und tosenden Applaus.

Vor diesem künstlerisch erfüllenden Abend gab es für den Vorstand des Sulinger Kulturvereins viel Arbeit. „Die letzten beiden Jahre waren nicht so gut. Wir wollen das jetzt hinter uns lassen und unsere ganze Kraft in die Zukunft des Vereins legen“, richten Geschäftsführerin Ariane Hanselmann und Vorstandsmitglied Claus Freye den Blick nach vorn, wollen ihrem Publikum Kultur wieder nahebringen. „Wir brauchen auch jüngeres Publikum und unbedingt neue Mitglieder. Denn Vereine leben vom Mitmachen”, sagt Freye. Eine Plakatausstellung erinnert an die zurückliegenden zehn Jahren Kulturarbeit: „Alles konnten wir gar nicht unterbringen. Aber es waren schon großartige Sachen dabei. ,Blackout‘, ,Der Tod eines Handlungsreisenden‘ waren große Erfolge. ,Er ist wieder da‘ war zweimal ausverkauft‘“, resümieren Ariane Hanselmann und Gunter Koop, Vorsitzender des Kulturvereins. Gefragt nach einem besonderen Wunsch für die Zukunft sind sich beide einig: „Thorsten Sträter hätten wir gern noch mal hier. Der war so authentisch. Oder eine Musicalproduktion wie die Rocky Horror Picture Show.”

Damit solche Vorhaben in die Tat umgesetzt werden können, braucht der momentan 163 Mitglieder starke Verein weitere Unterstützung und Menschen, die gern ins Theater gehen. „Damals, vor 30 Jahren, als der Verein gegründet wurde und von der Stadtverwaltung den Auftrag erhielt, das Programm des Theaters zu organisieren, da war das viel Arbeit”, berichtet Bruni Buhre, 1993 die erste Vorsitzende des neuen Vereins. „Satzungen mussten geschrieben, Lichttechniker ausgebildet werden und vieles mehr. Aber wir waren mit Herzblut dabei. Und es hat sich gelohnt. Schauen Sie sich um”, lächelt die heute 82-jährige Sulingerin.

Die Schmidt Show aus Hamburg zu Gast in Sulingen. © Fiedler

Auch Bürgermeister Patrick Bade wirbt am Samstag für den Verein und fordert die Bürger auf, dabei zu sein und die Möglichkeiten zu nutzen. Gunter Koop informiert über ein Gewinnspiel in Form der Verlosung von Freikarten für alle, die sich in der Pause zum Ausfüllen eines Mitgliedsantrages entscheiden würden. Das ließen sich einige nicht zweimal sagen – 18 neue Mitglieder vermeldet Hanselmann erfreut.

Eine der neuen Kulturbegeisterten ist Sina Wilken aus Sulingen: „Tatsächlich hat mich die Ansprache des Vorstandes und der heutige Abend überzeugt, mitzumachen. Der günstige Jahresbeitrag und die Vergünstigungen, die man dafür erhält, sind aber auch nicht zu verachten”, verrät sie lachend und machte sich wieder auf den Weg in den Saal, um auch noch den zweiten Teil des wunderbaren Abends zu genießen. Vielleicht hat auch sie, wie viele der andere begeisterten Zuschauer, nach einer weiteren Stunde des schillernden Variétéprogramm den Abend mit einem Glas Sekt im Foyer des Stadttheaters ausklingen lassen. Ganz sicher ist aber, dass das Programmheft für 2023 noch viele Abende voller Musik, Kultur, Unterhaltung und sicher auch die eine oder andere Überraschung bereithält. kaf