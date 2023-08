Ein Orgelkonzert in zwei Kirchen mit Kaffeepause dazwischen

+ © Bartels Für das Wandelkonzert am 3. September bereitet sich Kai Kupschus vor. © Bartels

Sulingen / Varrel – Orgelkonzerte hat Kreiskantor Kai Kupschus in seiner Laufbahn schon einige gegeben. Sein Auftritt am Sonntag, 3. September, fällt jedoch aus dem Rahmen: Er gibt ein Wandelkonzert, das in Sulingen beginnt und in Varrel endet.

Der erste Teil trägt den Titel „Bach pur“ und beginnt um 15 Uhr in der Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen. Hier spielt Kupschus ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach, sowohl Kompositionen für die Orgel als auch Bearbeitungen. Dieser Vortrag endet nach etwa 45 Minuten, anschließend werden in der Kirche Kaffee und selbst gebackener Kuchen serviert.

Nach der Stärkung geht es um 17 Uhr weiter in der Sankt-Marienkirche in Varrel. Dieser Konzertteil trägt den Titel „Streifzug durch die französische Orgelromantik“ und umfasst jeweils drei Stücke unterschiedlicher Charakteristik von Louis Vierne, Théodore Dubois und Alexandre Guilmant. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, die Kollekte ist jeweils bestimmt zugunsten des Orgelneubaus in Sulingen.

„Ich hoffe, dass viele Menschen beide Teile mitnehmen, um den Vergleich zu haben“, sagt Kupschus. „Es ist spannend, zwei so unterschiedliche Instrumente direkt nacheinander kennenzulernen.“

Die Varreler Orgel ist eine deutsch-romantische Denkmalsorgel, die zwar „tolle Klänge“ bietet, aber relativ klein ist, weil sie für die Begleitung des Gemeindegesangs konzipiert wurde. Er habe überlegt, ob er den zweiten Teil in Varrel oder in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Mellinghausen spiele: „Es sind die beiden besten Orgeln im Kirchenkreis.“ Die Varreler Orgel sei noch zu 90 Prozent im Originalzustand, während die Orgel in Mellinghausen 2016 „wundervoll wiederhergerichtet“ wurde. Unabhängig davon: „Ich habe für beide Programme richtige ,Leckerbissen‘ herausgesucht, die gut ins Ohr gehen“, verspricht der Kreiskantor dem Publikum. Ein Wandelkonzert hat er zuletzt 1998, noch im Studium gegeben, als er nacheinander in Hildesheim in der Kirche Sankt Andreas und im Mariendom spielte, erinnert sich Kupschus. „So etwas ist in Städten einfacher, wenn Orgeln mit verschiedenen Stilen dicht beieinander liegen.“