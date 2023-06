Ein magischer Tanzabend im Gymnasium Sulingen

Von: Martina Kurth-Schumacher

„Aladdin“ hatte die „Tanz-AG 24/6“ unter Leitung von Sarah Volkmann und Stefanie Breitenbicher einstudiert. © Kurth-Schumacher, Martina

Sulingen – Unter dem Motto „It’s magic“ präsentierten 50 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums einen Mix aus Tanzperformances, Solobeiträgen, Chor- und Orchestermusik. Die 15. „Dance Production“ beeindruckte, zumal die künstlerisch-musikalische „Kür“ pandemiebedingt drei Jahre auf der Strecke geblieben war.

„Wir wollen wieder dahin, wo wir einmal waren. Und wir sind auf einem guten Weg“, sagte Georg Biermann. Er hatte mit Liga Kravale-Michelsohn, Marc-Stefan Thews und Jan David Baalmann die musikalische Leitung übernommen – unterstützt von Dr. Sven Ehlers und Saskia Kemmann. Gabi Steinhausen oblag die Gesamtleitung des Tanzabends. „Viele Impulse kamen von den Schülern“, lobte die Musikpädagogin die Motivation der Jugendlichen, die sich neben ihrem strammen Unterrichtspensum dieser großen Herausforderung gestellt hatten. Es sei schön zu erleben, wie sie über sich hinauswachsen.

Hannah Freyer und Jörn Bergmann (13. Jahrgang) führten souverän durch das Programm, das die Tanz AG I nach einer Performance zu „It’s a kind of magic“ (Queen) eröffnete. Auch die Tanz-AGs III und 24/6 waren gut vorbereitet; sie überraschten mit einer abwechslungsreichen Musikauswahl und spannenden Choreografien – sportlich, dramatisch, poetisch oder orientalisch, aber immer kreativ und beseelt.

Der Auftritt der Tanz-AG zu „Umbrella“ unter Leitung von Gabi Steinhausen. © Kurth-Schumacher, Martina

Vier Sänger und fünf Instrumentalisten rockten die Bühne mit Songs von Police und Mando Diao. Die Allianz von „alten Hasen“ und hoffnungsvollen Talenten war bei den etablierten, vom Nachwuchs verstärkten Musikgruppen, aber auch bei den Soloauftritten Programm. Viel Applaus heimsten etwa Mara Franke und Annika Feßner für ihr Freundinnenprojekt („Lieblingsmensch“) ein; sie standen erstmals im Rampenlicht. Jannis Häbel bewies mit einer Eigenkomposition, dass sich ein Schlagzeug durchaus als Solo-Instrument eignet. Sympathiepunkte gewann außerdem die Singeklasse (Unterstufe). Mit „Schön genug“ (Haller) präsentierte sie taktfest und bezaubernd einen Song mit Tiefgang. Für regelmäßige Besucher der Tanz- und Konzertveranstaltungen gehörte der Auftritt von Jörn Bergmann zu den Höhepunkten. Der Abiturient sang das Lied „Für Sarah“ aus „Tanz der Vampire, mit dem er als Siebtklässler seinerzeit seinen Einstand gegeben hatte.

Rhythmisch schwierig und gesanglich anspruchsvoll waren die Stücke aus dem Musicalfilm „Encanto“ (Lin-Manuel); hier kamen Valeria Nirsa, Stella Sander, Mona Sander und Emily Ockert als Gesangssolistinnen zum Einsatz.

Chor, Singeklasse, Orchester und Solisten krönten den dreistündigen Tanzabend mit Songs aus dem Musical „Die Eiskönigin“ (Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez). 14 Techniker und zehn Service-Kräfte sorgten im Hintergrund für den (fast) reibungslosen Ablauf. Kleine, von Schülern und Lehrern charmant überspielte Pannen schmälerten das Live-Erlebnis nicht. „Ich freue mich über das, was sich hier in den letzten Monaten entwickelt hat“, resümierte Gabi Steinhausen. Das Publikum schloss sich mit langanhaltendem Applaus dieser Einschätzung an. Auch die Akteure waren glücklich. Sie dankten am Ende ihren Lehrern, dass sie das gemeinsame „Herzensprojekt“ ermöglicht hatten.