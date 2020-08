Ein kühles Fußbad gefällig?

Kneipp Verein befüllt das Wassertretbecken in Sulingen

Das Wassertretbecken an der Kornstraße hat Heiko Lazzaro in Schuss gebracht.

von Andreas Behling schließen

Sulingen – Schon das Plätschern zu hören, als Heiko Lazzaro am Donnerstagnachmittag den Zulauf des Wassertretbeckens in Sulingen checkt, wirkt bei Temperaturen jenseits der 30 Grad irgendwie „erfrischend“: Er bringt die Anlage des Kneipp Vereins Sulinger Land an der Kornstraße auf Vordermann, die ab Freitag allen Interessierten zur Verfügung steht.