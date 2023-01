Feuerwehrbedarfsplan für Sulingen in Arbeit

Haushalt

+ © Behling Gestiegen sind laut Verwaltung die Kosten für Beschaffung und Pflege der Einsatzkleidung der Feuerwehrleute, auch beantragen immer mehr Unternehmen Ersatz des Verdienstausfalls der Mitarbeiter, die sie für Feuerwehreinsätze freistellen. © Behling

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Harald Bartels schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sulingen – Der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr des Sulinger Stadtrates befasste sich am Dienstag mit dem Haushaltsentwurf 2023 – dabei standen die Feuerwehren im Mittelpunkt.

Kämmerin Stefanie Backhaus gab zunächst einen Überblick über den Gesamthaushalt. Ihr „Sorgenkind“ sei der Finanzhaushalt, die Aus- seien höher als die Einzahlungen. Weil die Stadt im vierten Quartal 2022 eine erhebliche Gewerbesteuernachzahlung erhalten habe, fielen 2024 die Schlüsselzuweisungen entsprechend niedriger aus, und die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage sei um zwei Millionen Euro höher. Daher müsse so viel eingespart werden, dass der Haushalt auch im kommenden Jahr genehmigungsfähig ist.

Dafür seien Anpassungen notwendig. Dazu gehöre, dass die Mittel für eine Sanierung des Feuerwehrhauses Nordsulingen von jeweils 500 000 Euro für die Jahre 2024 und 2025 vorläufig herausgenommen werden, ebenso wie jeweils 350 000 Euro in den Jahren 2025 und 2026 für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs. Anders als beim Haushalt 2022 seien die Veränderungen diesmal auf die Folgejahre verteilt worden, erläuterte Backhaus.

Diesen Maßnahmen widersprach Bernd Husmann (CDU) energisch. Er sehe ein, dass Groß Lessen und Klein Lessen vorrangig gewesen seien, aber auch in Nordsulingen müsse etwas passieren – und es gebe noch nicht einmal Planungen. Die könne es auch gar nicht geben, entgegnete Nicole Kossinna, Leiterin des Teams Ordnungswesen: Üblicherweise trete die Feuerwehr an die Verwaltung heran und teile ihre Bedarfe mit, wonach ein Architekt erste Entwürfe fertigen könne – von der Ortsfeuerwehr Nordsulingen sei noch nichts Konkretes mitgeteilt worden.

Die Investitionen im Teilhaushalt Ordnung umfassen in diesem Jahr 900 000 Euro für den Neubau des Feuerwehrhauses Klein Lessen, für das Gebäude in Groß Lessen sind weitere 25 000 Euro eingeplant. Zudem sieht der Plan die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF) für Klein Lessen vor: In diesem Jahr sind 200 000 Euro bereitgestellt für den Kauf des Fahrgestells, für 2024 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200 000 Euro eingerichtet, um den Fahrzeugaufbau zu beschaffen.

Bemerkenswert im Haushalt: Der Posten Dienstleistungen verdoppelt sich nahezu, von 358 800 Euro auf 709 500 Euro. Auf Nachfrage von Guido Wagner (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim) erläuterte Kossinna, dass die Einsatzkleidung für Atemschutzgeräteträger teurer geworden sei. Außerdem stellten immer mehr Unternehmen einen Antrag auf Ersatz des Verdienstausfalls der Mitarbeiter, die sie für Feuerwehreinsätze freistellen. „Die Anforderungen an Feuerwehren sind auch gestiegen“, fügte Andreas Nordloh (Fachbereichsleiter Bauen, Planung, Ordnung) hinzu. Während früher die Einsatzkleidung mehrfach getragen und dann zuhause gewaschen worden sei, müsse die Kleidung heute nach jedem Einsatz von Fachunternehmen gereinigt und neu imprägniert werden, darum müsse mehr Wechselkleidung beschafft werden.

Für die Freien Wähler Sulingen erklärte Uwe Overhoff, dass seine Fraktion dem Haushalt zustimmen werde, auch wenn darin noch „viele Wenns und Abers“ enthalten seien. Allerdings solle auch festgelegt werden, dass, wenn bei den Finanzen wieder mehr Spielraum da sei, den Feuerwehren verlässlich Mittel bereitgestellt werden.

Elisabeth Wamhoff (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim) betonte, für ihre Gruppe sei keine Frage, wie wertvoll die Feuerwehren seien, gerade angesichts der zahlreichen Einsätze im vergangenen Jahr. Allerdings würde die Gruppe es begrüßen, wenn die Feuerwehren, zusammen mit der Verwaltung, einen Bedarfsplan erstellen, um zu sehen, an welchen Stellen vielleicht optimiert werden könnte. Die Samtgemeinde Barnstorf sei da ein gutes Beispiel.

„Dieselbe Idee haben wir auch“, entgegnete Stadtbrandmeister Jens Warner. Die Feuerwehren hätten den Wunsch bereits der Verwaltung vorgetragen, Nicole Kossinna hole gerade Angebote ein. Aus Sicht der Feuerwehren gehe es darum, Gespräche mit Rat und Verwaltung auf Augenhöhe führen zu können und Sicherheit bei den Planungen zu haben. Man sehe solch einen Plan auch nicht als Druckmittel gegenüber den Feuerwehren. Klar sein müsse aber auch, dass in den bis zu zwei Jahren, die das Erarbeiten eines solchen Plans dauern könne, nicht alle Investitionen gestoppt werden dürfen.

„Wir nehmen uns als Grüne da etwas heraus“, schränkte Guido Wagner ein. Man befürchte, dass „uns solch ein Plan auf die Füße fallen kann.“ Stattdessen plädiere man dafür, die Planungskosten lieber in die Feuerwehren zu investieren und den Bedarf intern am runden Tisch zu klären.

„Es ist löblich, dass das Geld direkt in die Feuerwehr fließen soll“, sagte Warner. Ein Feuerwehrbedarfsplan werde aber unter Beteiligung von Brandschutzingenieuren erstellt, und die Feuerwehren wollten die Verantwortung für die rechtssichere Beurteilung der Gefahrenpotenziale nicht übernehmen.

Ausschussvorsitzende Dörte Knake (Gruppe Sulingen! / FDP / Bürger erreichen) erinnerte daran, dass der Unterhalt der Feuerwehren keine freiwillige Leistung der Stadt sei, sondern eine Pflichtaufgabe: „Rat, Verwaltung und Feuerwehren müssen zusammenstehen.“

„Eine gute Ausstattung der Feuerwehren ist der Stadt sehr wichtig“, betonte Bürgermeister Patrick Bade. An diesem Haushalt könne man auch sehen, dass die Verwaltung ihr Wort halte und verschobene Maßnahmen wieder aufgreife.

Weitaus weniger Diskussionsbedarf gab es beim Teilhaushalt Planung: Hier sind für 2023 500 000 Euro an Mitteln bereitgestellt für die Sanierung Sulingen-Zentrum sowie in den Folgejahren 2024 bis 2026 jeweils 600 000 bis 750 000 Euro. Gleichzeitig finden bereits die Fördermittel von 333 000 Euro in diesem Jahr und jeweils 400 000 bis 500 000 Euro in den Folgejahren Berücksichtigung.

Beide Teilhaushalte empfahl der Ausschuss einstimmig zum Beschluss durch den Stadtrat.