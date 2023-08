Ein allerletztes Treffen der „Oldies“ in Nordsulingen

Von: Harald Bartels

Teilen

Glänzende Oldtimer im Sonnenschein, wie hier im Jahr 2022, gehören zu der Veranstaltung. © Behling

Nordsulingen – Das Blitzen von Chromleisten im Sonnenschein, das Stöbern in Kisten voller Schrauben und Dichtungsringen, der fachkundige Plausch mit Gleichgesinnten – all das und mehr gehört zum Oldtimer- und Teilemarkt mit Antik- und Trödelhandel, den Organisator Henrik Jost auf dem rund 25 000 Quadratmeter großen Gelände östlich der Landesstraße 202 in Nordsulingen veranstaltet. In diesem Jahr steht am 19. und 20. August die 28. Auflage an – und es wird die allerletzte sein.

„Ich bin einfach müde geworden“, bekennt der in Anstedt ansässige Antiquitätenhändler. „Ich habe es lange genug gemacht, mit Höhen und Tiefen, aber in den letzten Jahren ist etwas die Lust abhandengekommen.“ Dabei besteht der Markt schon deutlich länger, als ursprünglich geplant war: „Ich wollte eigentlich nur die fünf Jahre vollmachen, dann sind es zehn geworden, dann 15, dann 20.“ Auch den „silbernen Markt“ gab es noch, aber nun ist es genug: „Ich habe lange mit mir gerungen und wollte es einfach ausklingen lassen, aber Anfang des Jahres kamen dann schon wieder die Anfragen, ob es den Markt wieder gibt“, berichtet Henrik Jost. Diesmal soll es jedoch kein Zurück von der Entscheidung geben: „Wenn man nicht mehr hundertprozentig dahinter steht, soll man aufhören“, legt er sich fest, denn „alles hat seine Zeit, und jetzt ist Zeit aufzuhören.“

Zum letzten Mal bereitet Henrik Jost den Oldtimer- und Teilemarkt vor. © Bartels

Einen ausdrücklichen Dank für die gute Zusammenarbeit richtet er an die beiden Höfe Husmann und Feldmann, deren Flächen für den Markt genutzt wurden. „Es lief nicht alles fehlerfrei, aber ich habe immer versucht, es möglichst vielen recht zu machen“, zieht er schon einmal Bilanz.

Ansonsten bleibt aber auch beim letzten Markt „alles beim Alten“, wie Henrik Jost betont. Dabei bekommt er erneut Unterstützung von einem etwa zehnköpfigen Team, das hauptsächlich aus Freunden und Familienmitgliedern besteht. Neben den Händlern hofft Henrik Jost unter den Besuchern auch diesmal viele begrüßen zu können, die mit einem Oldtimer anreisen, sei es nun ein Auto, ein Motorrad, ein Traktor oder ein Fahrrad. Ist das Fahrzeug belegbar wenigstens 30 Jahre alt, hat der Fahrer beziehungsweise die Fahrerin freien Eintritt, ebenso Kinder im Alter bis 14 Jahre – alle anderen zahlen fünf Euro. Bier vom Fass ist im Angebot, morgens Frühstück, nachmittags Kaffee und Kuchen, auch Steak, Bratwurst und Co. können die Besucher bekommen. Geöffnet ist der Markt am Samstag, 19. August, von 8 bis 19 Uhr und am Sonntag, 20. August, von 9 bis 18 Uhr. Händler, die sich kurzfristig noch Ausstellungsfläche sichern möchten, erreichen Henrik Jost unter Tel. 01 73 /1 55 25 13.