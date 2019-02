Ehrenamtliche Stars des Empfangs

Stadt Sulingen zollt Theatergruppen und Jürgen Riedemann Anerkennung

+ Eine Delegation der Lessener Theaterfreunde nimmt die Auszeichnung und Präsente von Bürgermeister Dirk Rauschkolb (rechts) entgegen.

Sulingen - „Engagement braucht Anerkennung“, brachte Bürgermeister Dirk Rauschkolb die Intention des Neujahrsempfanges der Stadt Sulingen auf den Punkt, zu dem sich am Freitagabend geladene Gäste aus dem öffentlichen Leben in der Alten Bürgermeisterei einfanden. Es gelte, Ehrenamtliche für herausragenden Einsatz zu würdigen. Dies in einem lockeren, gegenüber den Vorjahren verändertem Rahmen: Seine Rede zur Lage des Mittelzentrums habe man „rausgeschmissen“. Der Bürgermeister mokierte sich über die Aufmerksamkeit, die seine am Rande geäußerte Ankündigung, 2012 erneut für das Amt zu kandidieren, in der Presse gefunden habe. „Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich gemerkt habe: Wenn ich was erzähle, nehmen die Leute das ernst“, scherzte Rauschkolb. Den festlichen Rahmen des Empfangs setzte Entertainer Jürgen Matheis aus Hannover, der als Bauchredner mit mehreren Puppencharakteren, als Illusionist mit klassischen Zaubertricks und vor allem mit Witz die Gäste zu unterhalten wusste.