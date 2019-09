Über 200 Besucher und 30 Aussteller bei Ausbildungsplatzmesse der Volksbank Sulingen

Zufriedene Schüler, zufriedene Ausbildungsbetriebe: Zum sechsten Mal bat die Volksbank Sulingen zur Nacht der Bewerber. Die 15-jährige Lena Schacht: „Das Angebot hier ist sehr gut."

Sulingen – Gunnar Falldorf, Marketingreferent der Volksbank Sulingen, spricht von der sechsten Nacht der Bewerber: Über 30 Ausbildungsbetriebe aus der Region stellten Freitagabend sich und ihre Angebote in der Hauptgeschäftsstelle der Genossenschaftsbank am Karl-Gieseking-Platz in Sulingen vor. 200 Jugendliche aus dem Verbreitungsgebiet des Kreditinstituts erkundeten die Ausbildungsmöglichkeiten in der Region.

Azubi-Speed-Dating, Bewerbungsmappencheck, Tipps- und Tricks für die Ausbildungsplatzsuche – gepaart mit Musik vom Plattenteller sowie Getränke- und Snack-Angeboten: Gastgeber und Aussteller zogen alle Register.

+ Auszubildende der Volksbank Sulingen versorgten ihre Gäste mit Getränken.

Lena Schacht, 15-jährige Schülerin einer zehnten Klasse der Oberschule Schwaförden am Schulstandort Ehrenburg: „Ich bin hier, um mich zu informieren, welcher Betrieb welche Ausbildung anbietet.“

Insa Meyer Fachlehrerin für „Arbeit, Wirtschaft, Technik“ der OBS, hatte ihren Schülerinnen und Schülern einen Besuch der Nacht der Bewerber empfohlen.

Lena Schacht absolviert aktuell ein Betriebspraktikum bei Foto Krome in Sulingen. „Das Praktikum gefällt mir sehr gut. Man lernt sehr viel.“ Dennoch: „Man muss sich auch über andere Möglichkeiten informieren.“ Die 15-Jährige mit Blick auf Veranstaltungsformat: „Das Angebot hier ist sehr gut. Viele Aussteller haben ihre Auszubildenden mitgebracht.“ Die Schülerin spricht von „Kommunikation auf Augenhöhe.“ Und: „Man hat Zeit – und bekommt auf alle Fragen Antworten.“

Die Zusatzangebote, wie etwa der Bewerbungsmappen-Check, gefielen: „Das ist sehr praktisch, wenn man seine Mappe noch mal kontrollieren lassen kann.“

Lena Schacht zum Rahmenprogramm: „Das ist total cool.“

+ Im Dialog: Gunnar Falldorf, Maketingreferent der Volksbank, und Besucherin Lena Schacht. Fotos: Schlotmann

Dilan Yeyrek, Auszubildende der Volksbank Sulingen, wirkte am Freitagabend an der Cocktail-Bar: „Alkohol gibt es natürlich nicht.“ Dennoch: „Die Stimmung ist super. Echt toll.“

Frank Sielke vom gleichnamigen Malerbetrieb in Barenburg: „Wir sind hier, weil wir Auszubildende aus der Region suchen, die Lust haben, sich im Handwerk zu betätigen.“ Sielke zum Charme der Veranstaltung: „Das Gute ist, dass die Jugendlichen freiwillig kommen.“ Für sie sei die Teilnahme keine Pflicht. „Das merkt man auch an den Gesprächen, die man führt.“ Sielke in einem ersten Fazit: „Wir sind froh, dass sich wirklich so viele junge Leute hier für das Handwerk interessieren und hoffen, dass sich das jetzt auch in der Zahl der Bewerbungen bemerkbar macht.“