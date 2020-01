Anmeldungen für neues „Easyfitness“-Studio schon jetzt möglich

Konzept: Trainieren und Verweilen

+ © Bartels Reichlich Platz zur Verfügung haben Dennis Bredehorn und Juliane Krauß für ihr Studio „Easyfitness“ in Sulingen. © Bartels

An ein Fitnessstudio erinnert in der großen Lagerhalle derzeit noch wenig, aber dennoch freuen sich Juliane Krauß und Dennis Bredehorn bereits über regen Zuspruch: Sie eröffnen in Kürze an der Nienburger Straße 190 in Sulingen ihr Studio „Easyfitness“, und in dieser Woche begann hier der Vorverkauf vor Ort.