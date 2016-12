E-Mobilität: „Lloyd“ macht mit

Kooperation mit Stadtwerke Huntetal: Ladesäule an der Hans-Hermann-Meyer-Straße

+ Nahmen am Donnerstag die neue Ladesäule in Betrieb: Mathias Kassling und Stephan Schäfer (beide Lloyd Shoes) sowie Uwe Diephaus und Wolfgang Opalla (beide Stadtwerke) mit „Lloyd“-Geschäftsführer Andreas Schaller. - Foto: Schlotmann

Sulingen - Der Ausbau des Netzes an E-Tankstellen im Sulinger Stadtgebiet geht weiter: Nach der Inbetriebnahme der Ladesäule für Elektroautos auf dem kleinen Parkplatz des E-Centers (westlich der Schützenstraße) durch „innogy“ und die Stadt Sulingen (wir berichteten) zogen am Donnertag Stadtwerke Huntetal und Lloyd Shoes auf dem Gelände des Schuhshops an der Hans-Hermann-Meyer-Straße nach. Gemeinsam haben Schuhhersteller und Stadtwerke, die seit 2001 kooperieren, 10 000 Euro in die Anlage investiert.

Entwickelt worden war die Idee der Installation der öffentlichen Ladesäule durch die Mitarbeiter von Lloyd Shoes: „Die Zahl der Elektroautos nimmt zu“, sagt Andreas Schaller, einer der Geschäftsführer von Lloyd Shoes. „Wir verstehen das Projekt als Investition in den Service. Unsere Kunden, die mit Elektroautos anreisen, sollen bei uns so viel Strom bekommen, wie sie benötigen, um dorthin zu kommen, wo sie hinwollen.“

Laut Geschäftsführer Waldemar Opalla ist die Ladesäule bei Lloyd Shoes die achte, die die Mitarbeiter der Stadtwerke Huntetal in Betrieb nehmen. „Davon betreiben wir fünf selbst.“ Die in Sulingen sei die erste außerhalb des eigentlichen Netzgebietes.

Zwei Ladeplätze hat die Ladesäule während der Öffnungszeiten auf dem Kundenparkplatz des Schuh-Shops zu bieten. „Ganz im Sinne der umweltfreundlichen Elektromobilität wird hier Energie aus regenerativen Quellen abgegeben“, versichert Opalla. „‚Lloyd‘ bezieht als unser Energiekunde 100-igen Ökostrom, so dass die Fahrzeuge, die hier geladen werden, klimafreundlich fahren“, erklärt Uwe Diephaus, Vertriebsleiter der Stadtwerke mit Sitz in Diepholz.

Die Ladesäule sei wie alle stadtwerkeverwalteten Stromtankstellen mit dem „ladenetz.de“-System ausgestattet, mit dem E-Autofahrer netzübergreifenden Zugang zur flächendeckenden Lade-Infrastruktur in Deutschland haben. „Wenn E-Mobilität alltagstauglich werden soll, muss das Thema mehr gefördert werden. Wir sind überzeugt, mit unseren Aktivitäten im Bereich E-Mobilität genau das zu tun und sind guter Dinge, dass die Fortbewegung mit Stromfahrzeugen nicht nur uns, sondern auch die Bürger in der Region begeistert“, erklärt Wolfgang Opalla.

Kunden des Schuh-Shops können an der Ladesäule ganz einfach Strom zapfen: „In unserem Factory Outlet erhalten die Kunden eine Karte, um bei uns während der Zeit ihres Einkaufs kostenlos ihr E-Auto aufzuladen“, sagt Stephan Schäfer, Retail Manager bei Lloyd Shoes. „Durch die Ladesäule gewinnen wir auch neue Kunden für unser Outlet am Standort Sulingen.“

Mathias Kassling, als Leiter Instandhaltung und Wartung auch zuständig für das Energiemanagement am „Lloyd“-Standort Sulingen, zur Kooperation mit den Stadtwerken: „Durch die langjährige sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Firmen, dem positiven persönlichen Kontakt und der regionalen Nähe war es eine logische Konsequenz, mit den Stadtwerken Huntetal auch den nächsten Schritt in Richtung Zukunft und Nachhaltigkeit zu gehen.“ - oti / r.