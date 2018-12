E-Center und Kunden spenden für Tierschutz

Sulingen - Rita Weichert (r.) und Marita Görges vom Tierschutzverein Sulingen werben seit Jahren zweimal im Jahr im E-Center persönlich für den Tierschutz. Inhaber Marc Steen (links) unterstützt das gerne – die Firma reicht 500 Euro als feste Summe dazu.

Und nicht nur das: Seit acht Jahren werden Leergutbons für den Tierschutz gesammelt, unterbrochen nur von Sonderaktionen für andere gute Zwecke. Ein Behälter steht durchgehend im Einpackbereich des Supermarktes: Hier werden Futterspenden gesammelt. In diesem Jahr wurde die Werbeaktion am Nikolaustag ergänzt um die Hundekekse, die die Varreler Oberschüler gebacken hatten. Käsetraum und Schinkenschmatzer kamen gut an.

Die Geldspenden der Kunden summierten sich auf 1054 Euro, die Weichert und Görges nutzten, um die ebenso zahlreichen Sachspenden passgenau zu ergänzen. Marita Görges zieht ein positives Fazit: „Das ist ein Super-Ergebnis, eines der besten, das wir hatten“, dankt die Leiterin des Tierheimes in Lindern. Wer noch spenden möchte, bitte Futter und Leckerlis.