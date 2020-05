Der „Droge Laufen“ verfallen

Sulingen – Ein besonderes Jubiläum feiern die Mitglieder des Lauftreffs des Turn- und Sportvereins Sulingen: Seit 25 Jahren leitet Eckhard Bieder die Gruppe.

Dazu kam es, weil er 1994 als Sportwart in den Vorstand des TuS gewählt wurde – als passionierter Läufer habe er sich vorgenommen, den lange brachliegenden Lauftreff wiederzubeleben. In unserer Zeitung veröffentlichte er einen Aufruf an Laufsportler, und zum ersten Training im Mai 1995 begrüßte er, gemeinsam mit Renate Struß und Heinrich Förster, etwa zehn Teilnehmer, erinnert sich Eckhard Bieder. Es seien immer mehr geworden – bis zu 30 trafen sich Anfang der Zweitausender wöchentlich im Sportpark, zeitweise seien auch Jugendliche mitgelaufen. Zu den Lauftreffs nach der coronabedingten Pause fanden sich jeweils 14 Läuferinnen und Läufer ein.

Der „Droge Laufen“, wie der 75-Jährige selbst sagt, ist er 1980 verfallen, nachdem in den Siebzigern die Laufbegeisterung wuchs: „Das war für mich auch immer Stressabbau aus dem Beruf.“ Einen Marathon- und mehrere Halbmarathonläufe hat Bieder absolviert, bis er aus gesundheitlichen Gründen davon Abstand nehmen musste: Wegen einer Pollenallergie konnte er nicht ausreichend trainieren. Das Laufen ließ er sich jedoch nicht nehmen, machte sich auch über 20 Jahre als Organisator des „Sulinger Volkslaufs“ mit bis zu 450 Teilnehmern um den Sport verdient. In diesem Jahr habe er eigentlich eine „Abschlussrunde“ laufen wollen, bei Veranstaltungen im Umkreis, etwa Bruchhausen-Vilsen oder Wietzen, „aber da kam Corona dazwischen.“

Um Leistung geht es beim Lauftreff, der dienstags um 19 Uhr beginnt, nur am Rande. „Wir laufen bei jedem Wetter.“ Auf eine „kleine Warmlaufrunde“ folgt etwas Gymnastik, bevor die Teilnehmer individuell in ihrem eigenen Tempo durch den Sportpark und die Obstbaumwiesen laufen; im Winter um die Sportplätze – im Schein des Flutlichts vom Fußballtraining. Den Abschluss bildet die Cool-down-Gymnastik, gefolgt von einem Bier im Clubhaus.

Laut Wilfried Becker, Vorsitzender des Leichtathletik-Kreisverbandes Diepholz, hat Eckhard Bieder in den 25 Jahren rund 1 050 volle Trainerstunden für den Lauftreff geleistet. Die im Jahr 2002 begonnene Statistik liste 51 Sportler auf: „Als fleißigster Läufer steht Günther Heuermann mit 672 Teilnahmen an der Spitze vor Gabi Lahmann mit 645 und Fritz Fenne mit 640.“ Friedel Cattau und Eckhard Ellerbusch kommen auf mehr als 500, Werner Adolph, Peter Martins und Malte Becker auf mehr als 400. Und das Ehepaar Ingrid und Joachim Bengsch machte am 12. Mai gemeinsam die 1 000 voll.

Eckhard Bieder sieht bei sich noch keine Ermüdungserscheinungen: „Ich mache weiter, solange die Knochen es noch mitmachen und genügend Teilnehmer kommen.“ Allein, mit dem Nachwuchs für den Lauftreff sei es schwierig – obwohl es nicht an Laufbegeisterten mangele: „Ich sehe viele im Sportpark laufen, aber sie wollen sich nicht an feste Zeiten binden.“