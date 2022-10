Dritter Frauen-Flohmarkt „Second Vogue“ am Samstag in Sulingen

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Ran an die Kleiderschränke: Zum dritten „Second-Vogue-Frauenflohmarkt“ laden für 15. Oktober ein (von links) Ingrid Kordes, Kerstin Melloh-Kordes, Antje Melloh-Tretau, Anke Harzmeier, Jurina Freye, Heike Piasta und Kerstin bei der Kellen. © privat

Sulingen – Mode für Frauen von Frauen präsentiert: „Second Vogue“ hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben, mit neuer und gebrauchter Mode, Schuhen, Accessoires, Schmuck und Klimbim. Das werde bei der dritten Ausgabe des „Frauen-Flohmarktes“ am Samstag, 15. Oktober, in der „Alten Bürgermeisterei“ in Sulingen geboten. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr kann gejagt, geschnappt und geshoppt werden, was das Zeug hält.

„Wir hoffen, hier werden alle Madames etwas für sich finden“, lädt das Organisationsteam um Ingrid Kordes und Kerstin Melloh-Kordes ein. Diese dritte Ausgabe des Flohmarktes wird angeboten, weil „wir so oft auf eine Wiederholung angesprochen wurden“, erklärt Melloh-Kordes.

An 33 Ständen werden Verkäuferinnen gut erhaltene hochwertige Kleidung feilbieten, damit sie nicht weiter ein „hängendes“ Dasein in den Kleiderschränken führen müssen – und, gemäß der Idee der Nachhaltigkeit, sich eine neue Besitzerin findet, die es weiterträgt.

Bei der Standgestaltung solle, wie bisher, auf sogenannte Wühlberge verzichtet werden, die Stände sollten ein attraktives Gesamtbild abgeben. „Wir sind gespannt, was sich die Frauen an kleinen Hinguckern so einfallen lassen“, freut sich Ingrid Kordes. Tatsächlich sind noch nicht alle Stände vergeben, weitere Anmeldungen möglich (per Mail an Kerstin Melloh--Kordes unter steinwegsbauer5@ gmail.com). Das Organisationsteam freue sich, dass es zum dritten Mal gelungen sei, ein vielfältiges Angebot vorzuhalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit „femnet“-Ausstellung

Zeitgleich wird die „femnet“-Ausstellung „Ich mache Kleidung! Die starken Frauen aus Südostasien“ zu sehen sein. Da die Ausstellung sehr gut zum Nachhaltigkeitsgedanken des Frauenflohmarktes passe, sei es naheliegend, sie gleichzeitig in der „Alten Bürgermeisterei“ zu präsentieren, ist sich Anke Harzmeier, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Sulingen, sicher. Die Ausstellung zeigt auf neun Tafeln, unter welchen Bedingungen Frauen Kleidung herstellen, die in Deutschland als „Billigprodukt“ verkauft wird. „Nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Bezahlung, die die Frauen für ihre Arbeit erhalten, sollte uns beim Einkauf nachdenklich machen“, sagt Anke Harzmeier.

Für Speis und Trank ist an dem Nachmittag natürlich gesorgt, das Catering übernimmt das Team des benachbarten Café-Restaurants „DelSul“. Vor Ort sein wird auch eine Schneiderin, die zeigt, wie man Kleidung umändern kann. Erlöse aus der Veranstaltung werden an den Zonta-Club Diepholz-Vechta gespendet.