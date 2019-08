Drei tolle Tage in der City

Sulingen – Drei tolle Tage in Sulingen verspricht Martin Koenen: Das Altstadtfest-Wochenende vom 16. bis 18. August warte mit einem abwechslungsreichen Programm in der „City“ auf. Dafür gibt der Wirtschaftsförderer der Stadt den Fahrplan bekannt.

Am Freitag, 16. August, beginnt um 18 Uhr das Abendpicknick auf der Langen Straße und der Kampstraße. Die Initiative Sulingen sorgt für Musik, Getränkeausschank, Tische und Bänke – Speisen bringen sich die Gäste selbst mit. Viele Tische sind laut Koenen bereits reserviert, weitere Anmeldungen nimmt er unter Tel. 0 42 71 /88 66 entgegen: „Mitfeiern kann hier aber jeder, sollten alle Tische belegt sein, einfach die eigenen Gartenmöbel auf die Lange Straße stellen!“

Am Samstag, 17. August, beginnt um 19.30 Uhr das eigentliche Altstadtfest mit einem vielfältigen Musikprogramm. Auf der Bühne an der Kneipe „Zum Amtsschimmel“ legt „DJ Gerry“ aka Discobrothers auf, ab 22.30 Uhr gibt es Livemusik von der Band „Major Healey“. „Gitman“ greift um 19.30 Uhr auf der Bühne an der Kirchenkreuzung zur Gitarre und „schickt mit Witz, Charme und Können aktuelle Charthits, Rocksongs der 60er, 70er und 80er Jahre, sowie zeitlose Evergreens auf die Reise direkt in die Gehörgänge“, teilt Koenen mit. „Unplugged, ohne doppelten Boden, ehrlich, kompromisslos und authentisch.“ Um 22 Uhr entern die „Coverpiraten“ aus Hamburg die Bühne: „Die sechsköpfige Besatzung kapert die besten Hits der Musikgeschichte und covert Songs von AC/DC, Schlager und Neue Deutsche Welle bis zu Robbie Williams und Adele. Live und gnadenlos feuern die wilden Sechs einen Hit nach dem anderen auf das Publikum ab und sorgen inmitten von Kanonen und Totenköpfen für echte Piratenstimmung.“ Musik gibt es auch an der Gaststätte „Lindeneck“: „DJ Harry“ sorgt hier für passende Hits für eine Ü-30-Party.

Am Sonntag, 18. August, gibt es von 11 bis 17 Uhr den traditionellen Flohmarkt auf der Langen Straße statt. Der Vorverkauf der Standplätze beginnt am kommenden Donnerstag, 8. August, um 7 Uhr – „ausschließlich in den Räumen der Firma Leymann Baustoffe an der Nienburger Straße 105 in Sulingen“, betont Martin Koenen.