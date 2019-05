Drei „Radauunternehmen“ auf der Bühne

Sulingen: „R.Y.O.T.“, „Sublevel“ und „Not My Art“ im Jugendzentrum

+ Sublevel, das „junge dynamische Radau-Unternehmen“.

Sulingen – Die lokale Band „R.Y.O.T.“ möchte es in ihrem Heimatladen mal wieder richtig krachen lassen – und das Team der JoZZ-Konzerte stellt dazu gerne Sulingens lautesten Musiksaal bereit. Am kommenden Samstag, 25. Mai, entern die Lokalmatadore die JoZZ-Bühne an der Galtener Straße. Als Gäste sind „Sublevel“ aus dem Ruhrgebiet und „Not My Art“ aus Nordenham dabei. Der Einlass beginnt um 20 Uhr, das Programm startet um 21 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.