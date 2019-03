Neue Ausbildung „Pflegefachkraft“ stößt in Berufsschule Sulingen auf Kritik

+ Frank Köbel und Silke Roggenkamp geben einen Überblick über die komplexen Bedingungen der neuen Ausbildung für Pflegefachkräfte und versuchen, Zuversicht zu vermitteln. Fotos: Luka Spahr

Sulingen - Von Luka Spahr. „Aus drei mach eins.“ Mit dieser Formel will die Regierung in Niedersachsen ab 2020 aktiv den Pflegenotstand angehen. Vorher noch einzelne Ausbildungsstränge sollen zusammengefasst, Berufseinsteiger breiter aufgestellt werden. Was in Berlin und Hannover noch überzeugt beschlossen wurde, stieß am Dienstagnachmittag in Sulingen auf Widerstand. Das Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup (BBZ) hatte dort zahlreiche Betriebe und Pflegeeinrichtungen aus dem Landkreis zur Vorstellung der neuen generalistischen Pflegeausbildung eingeladen.