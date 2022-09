Drei-Gänge-Menü für neue Sulinger Orgel

Von: Harald Bartels

Teilen

Zum „Orgeldinner“ laden Christian Jost (links) und Janos Janik ein. © Bartels

Sulingen – Der Orgelbauverein Sulingen sammelt weiter Spenden für eine neue Orgel in der Sulinger Sankt-Nicolai-Kirche. Das neueste Projekt: Für Freitag, 30. September, laden der Verein und Janos Janik vom „Bistro c / o Ranck“ ein zu einem „Orgeldinner“.

Die Gäste erwarte ab 18.30 Uhr im Bistro ein herbstliches Drei-Gänge-Menü aus regionalen Zutaten, kündigt Janik an – mehr will er noch nicht verraten. Im Preis von 69 Euro pro Person sind die passenden Weine und weitere Getränke bereits enthalten. Für die Veranstaltung richte man 80 Plätze her. Eine Anmeldung ist möglich bis zum 23. September im Bistro (Tel. 0 42 71 / 8 03 64; E-Mail: moin@bistrobyjanos.de) und beim Orgelbauverein (E-Mail: info@orgel-sulingen.de).

„Im Vordergrund steht ein entspannter Abend“, betont Christian Jost, Vorsitzender des Orgelbauvereins. Dennoch wolle man den Rahmen nutzen, um über das Projekt Orgelneubau selbst und über die Pfeifenpatenschaften, mit denen die Finanzierung unterstützt werden soll, zu berichten. Gerade in Druck sei das 30 Seiten umfassende Exposé mit detaillierten Informationen zum Projekt – es sei hoffentlich zur Veranstaltung fertig. Mit dem „Orgeldinner“ wolle der Verein das Vorhaben nun in einem anderen Rahmen vorstellen als bei den bisherigen Veranstaltungen in der Kirche.

Derzeit habe der Verein bereits knapp 60 000 Euro an Spenden eingeworben, sagt Jost, und einen großen Anteil daran hätten die Patenschaften – alleine von den 24 großen Pfeifen, die später auch vorne im Orgelprospekt zu sehen sein werden, habe bereits ein Viertel Paten gefunden.

Derweil gewinnt der Verein weiter an Mitgliedern, und zu ihnen zählt nun auch Jan-Phillip Kock. Der gebürtige Barnstorfer, Organist und Schüler von Meike Voss-Harzmeier, sei von sich aus auf den Verein zugekommen, freut sich Jost. Die Hoffnung sei, ihn für ein Konzert in Sulingen gewinnen zu können, um so weiter für die neue Orgel zu werben.