Drei Bands läuten im „JoZZ“ die Konzertsaison ein

Sulingen – „Die ,JoZZ-Konzerte‘ starten an diesem Wochenende in die neue Saison“, kündigt Volkhardt Schumacher vom Team des Sulinger Jugendzentrums an. – und verspricht für Samstag, 5. Oktober: „Es wird ,Ein abenteuerlicher Abend‘ “, so der Titel des Konzerts. Die Bands „Alle Sagen Nomi“ aus Hamburg, „One Strike Left“ aus Hannover und „Kommando Klassenfahrt“ aus Diepholz treten ab 21 Uhr (Einlass 20 Uhr, Eintritt fünf Euro) auf – „ein bunter Stilmix!“