Drei Bärenklauen für drei langjährige Sulinger Ratsherren

Von: Harald Bartels

Die Sulinger Bärenklaue für mehr als 20 Jahre Tätigkeit in der Kommunalpolitik erhielten (von links) Matthias Wendland, Henry Siemering und Volker Wall von Bürgermeister Patrick Bade. © Bartels

Erfreulicher Auftakt für die Sitzung des Sulinger Stadtrats am Donnerstag: Bürgermeister Patrick Bade zeichnete die langjährigen Ratsherren Volker Wall (SPD), Matthias Wendland und Henry Siemering (beide CDU) mit der Sulinger Bärenklaue für ihr kommunalpolitisches Wirken aus. Anschließend drehte sich die Diskussion wieder um die Sprachheilklassen.

Sulingen – Zur letzten Sitzung des Jahres kamen am Donnerstag die Mitglieder des Sulinger Stadtrates in der Alten Bürgermeisterei zusammen. Ganz vorne auf der Tagesordnung: die Ehrung langjähriger Kommunalpolitiker.

„Wir fangen gleich mit einem schönen Punkt an“, sagte Bürgermeister Patrick Bade. Bisher sei die Auszeichnung mit der Sulinger Bärenklaue nach dem Ausscheiden aus dem Rat erfolgt, aber im Frühjahr sei vom Rat die Ehrungs- und Jubiläumsrichtlinie geändert worden, sodass nun bereits das Erreichen solcher „Meilensteine“ gewürdigt werden könne. Da Gunter Koop – wie vier weitere Ratsmitglieder – erkrankt fehlte, konnte der Bürgermeister drei Bärenklauen vergeben für „gute 70 Jahre Kommunalpolitik“. Ausgezeichnet wurden Volker Wall (SPD), seit 1991 im Rat, sowie Matthias Wendland und Henry Siemering (beide CDU), die beide seit 2001 mitwirken. „Kommunalpolitik kann nur funktionieren mit Menschen, die sich voller Engagement für ihre Stadt einsetzen“, betonte Bade. Dass sich die Arbeit gelohnt habe, zeige die positive Entwicklung der Stadt Sulingen und der Ortschaften.

Die Kündigung des Mietverhältnisses von drei Klassenräumen der Grundschule Sulingen für die Sprachheilklassen des Landkreises beschäftigte auch den Rat. Birgit Dullin, Leiterin des Fachbereichs I – Allgemeines und Soziales der Stadtverwaltung erläuterte noch einmal den Sachverhalt und wies darauf hin, dass die Kündigung bis Ende Januar erfolgen müsse.

Er habe in der Angelegenheit mit Kreisrätin Britta Korfage telefoniert und ihr die Empfehlung des Sozialausschusses (wir berichteten) weitergegeben, an der Kündigung festzuhalten. Zudem habe er die Bereitschaft der Stadt betont, die Klassen auch weiterhin in Sulingen unterzubringen. Noch im Januar solle ein Arbeitskreis gebildet werden, der sich mit dem Ganztagsangebot und der Weiterentwicklung der beiden Grundschulstandorte in Sulingen und Groß Lessen befasse, dabei seien sicher auch die Sprachheilklassen Thema.

Gegen die Kündigung sprach sich Wall für die Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim aus. Beim Bau der neuen Grundschule seien die Räume für die Sprachheilklassen bereits berücksichtigt worden, weswegen es nun schwierig sei, sie hinauszuwerfen. Zudem sei die Stadt nach einer Kündigung nicht mehr Herrin des Verfahrens, und die Klassen, in denen Kinder aus dem ganzen Landkreis beschult würden, seien auch „ein Schätzchen“.

„Die Kündigung ist alternativlos“, stellte dagegen Rita Mohrmann (Gruppe Sulingen! / FDP / Bürger erreichen) fest. Die vermieteten Räume würden von der Grundschule selbst benötigt, weil sich die Schülerzahlen positiver entwickelt hätten als prognostiziert worden war.

„Wir sollten das Kind nicht mit dem Bade ausschütten“, mahnte Claus Freye (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim). Er begrüße, dass über ein Gesamtkonzept für die Schulen gesprochen werde, und regte einen Neubau in Groß Lessen an, der groß genug sei, um auch die Sprachheilklassen zu beherbergen.

Bei den Einziehungen dreier Wege in Lindern, dem Groß Lessener Ortsteil Wardinghausen und der Kolonie Groß Lessen kündigte Guido Wagner (Gruppe SPD / Grüne / Die Partei / Ibrahim) an, seine Zustimmung aus dem Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Verkehr vom Dienstag zurückzuziehen. Auch die Wegeseitenränder seien wichtig für die Biodiversität, deswegen könne er nur zustimmen, wenn die Käufer der Wegeflächen zu Kompensationsmaßnahmen verpflichtet würden. Bei dem Weg in Lindern handele es sich um einen Grünstreifen zwischen zwei Grünlandflächen, sagte Mohrmann, „das ist naturnäher als ein Weg.“ Ihr Gruppenkollege Torsten Riedemann ergänzte, dass es schon jetzt ein Grünstreifen sei und es auch bleiben werde, weil es ein Umbruchverbot für Grünland gebe. Für beide Ortschaften beschloss der Rat die Einziehung mit 20 Jastimmen bei zwei Gegenstimmen.