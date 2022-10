Dr. Norbert Lammert: Demokratie ist nicht selbstverständlich

Sulingen – Mehr als zwei Jahre später als ursprünglich geplant sprach Dr. Norbert Lammert am Freitag im Rahmen des Wissensforums, einer gemeinsamen Veranstaltung der Sofie und Siegfried Seitz-Stiftung und der Initiative Sulingen, unter der Überschrift „Demokratie braucht Demokraten.“ Wie aktuell das Thema weiter ist, zeigte der Umstand, dass sich trotz der Verzögerung rund 300 Teilnehmer im Sulinger Stadttheater eingefunden hatten.

Er sei gerne zum Vortrag nach Sulingen gekommen, stellte Lammert zu Beginn fest. Nicht nur, weil er noch nie in der Stadt gewesen sei und diese Chance nicht habe verpassen wollen, sondern weil das Thema so wichtig sei. Die aktuellen Krisen, wie der Krieg in der Ukraine oder das Erstarken der AfD bei den Landtagswahlen in Niedersachsen, zeigten, dass sich das Thema offensichtlich nicht erledigt habe – die Demokratien würden von innen wie von außen herausgefordert.

Der Begriff „Zeitenwende“, verwendet von Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, sei das Wort des Jahres, auch wenn die Entwicklung bereits vorher begonnen habe mit der russischen Intervention in Georgien 2008 und der Annexion der Krim 2014. „Das war nur deshalb keine Zeitenwende, weil sich die Ukraine damals nicht gewehrt hat“, stellte er fest.

Eine Zeitenwende sei ein Ereignis, bei dem die Menschen, die sie miterleben, den spontanen Eindruck hätten: „Heute verändert sich die Welt.“ Der Mauerfall 1989 sei so ein Ereignis gewesen, und danach habe das Gefühl vorgeherrscht, dass sich eine moderne Gesellschaft anders als demokratisch gar nicht organisieren lasse. Heute, mehr als 30 Jahre später, sei die Systemfrage aber nicht entschieden, denn China verstehe sich heute ausdrücklich als Systemalternative, und die Zahl der ernst zu nehmenden Demokratien sei heute kleiner als vor 30 Jahren. Wenn zum Verständnis von Demokratie gehöre, dass die Regierung durch eine faire Wahl zwischen konkurrierenden Alternativen gebildet werde, dass es eine Gewaltenteilung und unabhängige Gerichte gebe und dass es einklagbare Grundrechte gibt, dann gebe es unter den knapp 200 Staaten auf der Welt keine drei Dutzend Demokratien mit zusammen weniger als zehn Prozent der Weltbevölkerung. Wie das Beispiel Trump nach der verlorenen Wahl zum US-Präsidenten zeige, könnten auch scheinbar unangefochtene Demokratien mit großer Tradition sich selbst aus dem Kreis hinauskatapultieren, mahnte Lammert. „Demokratien sind offensichtlich gefährdet, und wir haben zu lange für selbstverständlich gehalten, was nicht selbstverständlich ist.“

Der erste Versuch einer Demokratie in Deutschland, die Weimarer Republik, habe nach dem Sturz der Monarchie weniger als 14 Jahre bestand gehabt, blickte er zurück. Der zweite Versuch sei erkennbar besser geglückt; das Grundgesetz habe seinen herausragenden Ruf als Verfassung zu Recht und sei eine der ältesten geltenden Verfassungen. Es sei aber nicht der Unterschied der Verfassungstexte, der die Stabilität der Bundesrepublik erklärt, denn viele Passagen seien ganz oder weitgehend identisch. Die wichtigsten Unterschiede seien vielmehr das Verständnis der Grundrechte und das Selbstverständnis als Demokratie.

Im Grundgesetz stehe der Katalog der Grundrechte ganz am Anfang, nicht am Ende des Textes, und die Gesetze richteten sich nach der Maßgabe der Grundrechte, anders als in der Weimarer Republik, und die Bundesrepublik habe ein eigenes Gericht, das überprüfe, ob Gesetze mit den Grundrechten vereinbar seien.

Es hängt von uns ab, ob dieses Land eine stabile Demokratie bleibt oder nicht.

Der zweite große Unterschied sei der allererste Satz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, betonte Lammert. Dieser Satz sei nur verständlich vor dem traumatischen Scheitern der Weimarer Republik und dessen weitreichenden Folgen. Sie gelte unter manchen Historikern als „Demokratie ohne Demokraten“; zumindest habe es zu wenige engagierte Demokraten gegeben, und sie hätten die Konkurrenz untereinander wichtiger gefunden als die gemeinsame Verantwortung für die Demokratie. Daher sei die Weimarer Republik auch nicht durch einen Putsch gescheitert, sondern durch Wahlen. Es zeige sich, dass eine geschriebene Verfassung nicht ausreiche, sondern eine stabile Demokratie brauche die Mitwirkung ihrer Bürger, damit das Geschriebene auch den Alltag präge.

Demokratien würden instabil, wenn durch eine Wahl eine Regierung eine Mehrheit erhält, die an der Unabhängigkeit der Gerichte und an Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit „herumfummelt“. Dieser Siegeszug des Populismus sei scheinbar unaufhaltsam, weil in einer immer komplexeren Welt die Ankündigung einer scheinbar einfachen Lösung eine unglaubliche Versuchung darstelle – mehr als 20 Beispiele habe es dafür in den letzten zehn Jahren gegeben, in Asien, Amerika und auch in Europa.

„Man könnte auf die Idee kommen, dass nicht die Demokratie so sehr gefährdet wie die regelmäßige Durchführung freier Wahlen“, sagte Lammert und schränkte ein: „Das klingt lustiger als es ist: Es wird gefährlich, wenn Menschen die Demokratie für selbstverständlich halten.“ Das größte Risiko der Demokratie sei, dass sie zwar bürgerschaftliches Engagement ermögliche, aber niemanden dazu verpflichte. Die geringer werdende Wahlbeteiligung sei ein Beispiel dafür, denn die Erfahrung zeige, dass Extremisten von ihren Rechten immer Gebrauch machten, antwortete der Referent auf eine Frage aus dem Publikum. Er sei jedoch auch gegen eine Wahlpflicht, da so der „Stimmungstest“ verloren ginge, wie wichtig den Menschen die Teilnahme an Wahlen sei: „Es hängt von uns ab, ob dieses Land eine stabile Demokratie bleibt oder nicht“, betonte Lammert.

Wer ist Dr. Norbert Lammert? Dr. Norbert Lammert wurde 1948 in Bochum geboren und studierte nach dem Abitur Politikwissenschaft, Soziologie, Neuere Geschichte und Sozialökonomie an der Ruhr-Universität Bochum und schloss ab als Diplom-Sozialwissenschaftler. Er gehörte seit 1980 für die CDU dem Deutschen Bundestag an; von 2005 bis 2017 war er Präsident des Parlaments. 2017 verabschiedete er sich nach insgesamt 37 Jahren aus dem Bundestag. Aufgrund seiner überparteilichen Amtsführung als Bundestagspräsident hat sich der Ehrenprofessor der Ruhr-Universität Respekt in allen politischen Lagern verschafft. Seit dem 1. Januar 2018 ist er Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.