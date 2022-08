Diskussion in Sulingen: Barrierefreiheit und Pflege im Blickpunkt

Von: Harald Bartels

Teilen

Auf dem Podium in Nordsulingen (von links): Michael Barth (Die Linke), SBB-Sprecher Uwe Overhoff, Wiebke Wall (SPD), Thomas Heidemann (Grüne), Heike Hannker (FDP), Marcel Scharrelmann (CDU), Moderator Werner Focke und Alfons Muhle (AfD). © Bartels

Sulingen – Am 9. Oktober wird der neue Niedersächsische Landtag gewählt. Sechs Direktkandidaten bewerben sich im Wahlkreis 41 (Diepholz) um ein Mandat, und sie alle folgten am Dienstag der Einladung des Senioren- und Behindertenbeirats (SBB) Sulingen zu einer Podiumsdiskussion im Restaurant Dahlskamp in Nordsulingen.

Im Mittelpunkt des Abends sollten die Themen aus dem Spektrum des SBB stehen, stellte SBB-Sprecher Uwe Overhoff zur Begrüßung klar. Als Moderator habe man eine neutrale Person gesucht, die nicht dem SBB angehöre, aber in Sulingen verwurzelt sei, und sie in Werner Focke gefunden.

Der gab den Kandidaten zunächst Gelegenheit, sich persönlich vorzustellen, bevor es um ihre Vorschläge zum Themenkomplex Barrierefreiheit im Sinne von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und, ergänzend dazu, Mobilität ging. Marcel Scharrelmann (CDU) sprach den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen an, Michael Barth (Linke) nannte Angebote wie Gemeindeschwestern und mobile Arztpraxen und verwies auf die Ausweitung der Texte in einfacher Sprache.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Debatte. © Bartels

Wiebke Wall warb für die Zentralklinik, auch wenn sie mit dem beschlossenen Standort nicht einverstanden sei. Nun gehe es um den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), um die Menschen auch zum Arzt zu bringen. Für den ÖPNV forderte Thomas Heidemann (Grüne) neben dem barrierefreien Ausbau eine vernünftige Taktung. Er verspreche lieber gar nichts, sagte Alfons Muhle (AfD), allerdings versickere das Geld sowieso. Wohin, das konnte er auch auf mehrfache Nachfrage von Focke nicht sagen, aber „ich bin noch Amateur, ich will mich einsetzen und lernen.“ Für Heike Hannker (FDP) gehörte zum Thema die Möglichkeit, Angebote telefonisch anzufordern, aber auch Schulungen im Umgang mit digitalen Möglichkeiten vor Ort.

Unter dem Stichwort Pflege forderte Muhle mehr finanzielle Unterstützung für pflegende Angehörige, ohne konkreter werden zu können. Wall verwies auf den Mangel an Pflegekräften und regte an, hier auf eine duale Ausbildung zu setzen.

Bessere Arbeitsbedingungen für die Pflege

Ein Mehr an Tagespflegeeinrichtungen biete für pflegende Angehörige eine bessere Vereinbarkeit mit dem Berufsleben, und Scharrelmann wollte das ergänzt wissen um mehr Kurzzeit- und Nachtpflegeangebote. Heidemann setzte darauf, auch die „Berufsaussteiger“ zurückzugewinnen für die Pflege, während Barth die Familienarbeit der Erwerbsarbeit gleichstellen wollte.

Als Lösung für den Fachkräftemangel in der Pflege forderte Wall eine finanzielle Vergütung bereits in der Ausbildung, während Heidemann Wert auf bessere Arbeitsbedingungen legte. Dazu gehören laut Hannker verlässliche Dienstpläne, für die mehr Personal gebraucht werde. Und dafür seien eine geregelte Zuwanderung und der Abbau bürokratischer Hürden nötig.

Freiwilligendienst wird bevorzugt

Dem widersprach Muhle, der Pflegekräfte selbst ausbilden wollte und dafür mehr Kinder forderte, „damit es mehr Deutsche gibt.“ Barth dagegen setzte darauf, die Fallpauschalen abzuschaffen, „damit mehr Zeit für eine menschenwürdige Behandlung bleibt.“ Ins Gespräch brachte dazu Scharrelmann ein Pflichtjahr für alle – ein Vorschlag, den alle übrigen mit Ausnahme von Barth zugunsten des Freiwilligendienstes zurückwiesen.

Die Fortführung des Neun-Euro-Tickets, die Reaktivierung der Bahnverbindung nach Sulingen und Alternativen für Eigenheimbesitzer zu Strom und Gas waren die Themen der Fragen aus dem Publikum.

Zustimmung zur Bahnreaktivierung

Einig waren sich alle, dass die Reaktivierung zu begrüßen sei und dass es einen Ersatz für das Neun-Euro-Ticket geben solle – mit Ausnahme von Muhle, der einräumte, zu beiden Themen nichts sagen zu können. Dafür nannte er als „einfache Lösung“ für hohe Gaspreise die sofortige Öffnung der Pipeline „Nordstream 2“, was ihm lautstarken Widerspruch aus dem Publikum einbrachte.

Abschließendes Thema der Runde: der Mangel an Sozialwohnungen. Während die übrigen Teilnehmer auf kommunale beziehungsweise landeseigene Wohnungsbaugesellschaften und Förderungen setzten, um weitere Wohnungen zu schaffen, machte Muhle für die gestiegenen Baukosten die Einführung des Euro verantwortlich und behauptete, dass es genügend Wohnraum gebe, wenn die Zuwanderer, „die hier nichts werden können“, in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt würden – ein Vorschlag, für den es ebenfalls keinen Beifall von den Zuhörern gab.

Die Kandidaten im Überblick Für die Teilnahme an der Podiumsdiskussion hatte der Senioren- und Behindertenbeirat (SBB) Sulingen alle Direktkandidaten des Wahlkreises 41 eingeladen. Bereits im März sagten Wiebke Wall für die Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD), Landtagsabgeordneter Marcel Scharrelmann für die Christlich Demokratische Union (CDU), Thomas Heidemann für Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne) und Heike Hannker für die Freie Demokratische Partei (FDP). Nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur im August folgten auch Michael Barth (Die Linke) und Alfons Muhle für die Alternative für Deutschland (AfD) der Einladung.