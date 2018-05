Digitalisierung in der beruflichen Bildung

Sulingen - Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig und der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann sprachen sich am Dienstag während eines Ortstermins am Schulstandort Sulingen des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup für eine Intensivierung der Investitionen in die Digitalisierung der beruflichen Bildung aus.

Schulleiterin Birgitt Kathmann empfing neben den beiden Abgeordneten auch Mario Pschunder, den Vorsitzenden des CDU-Stadtverbandes Sulingen. Eingefädelt hatte den Termin Marcel Scharrelmann im Zuge einer Bereisung der Schulen im Landtagswahlkreis 42 – Diepholz.

Schecks hatten die Abgeordneten nicht im Gepäck. Dennoch: „Die Töpfe sind voll“, sagte Axel Knoerig. „Jetzt geht es darum, diese Gelder sinnvoll zu vergeben.“

Der Bund habe sich verpflichtet, in der aktuellen Legislaturperiode vier Milliarden Euro für die berufliche Bildung einzusetzen. „Mit Schwerpunkt Förderung der Regionen. Wenn wir die Schulen bereisen, geht es im Prinzip darum, zu erfahren, wo die tatsächlichen Bedarfe sitzen.“

Knoerig fordert die Benennung von Leuchttürmen an den Berufsbildungszentren im Kreis, die dann etwa im Bereich Digitalisierung vom Bund über das Land gefördert werden könnten. Mit den Angebotsschwerpunkten Agrartechnik, Altenpflege und Wirtschaft sei der Schulstandort Sulingen gut aufgestellt. Knoerig: „Jetzt geht es darum, im Bereich Digitalisierung Ideen zu entwickeln“, die dann gefördert werden könnten. „Etwa im Bereich Smart-Farming“, so Knoerig, „zur Stützung des Einzuges der Digitalisierung in die Landwirtschaft.“

Ansätze, die Birgitt Kathmann gerne aufnahm; insbesondere auch im Bereich Pflege: „Wir haben gerade da seit Jahren stabile Schülerzahlen.“

Das Land Niedersachsen selbst werde laut Marcel Scharrelmann in den nächsten Jahren eine Milliarde Euro in den Bereich der Digitalisierung investieren. „Davon werden 800 Millionen Euro in den Ausbau der Netze gehen, aber auch 200 Millionen Euro in die Digitalisierung von Verwaltung und Schulen.“ Der Landtagsabgeordnete stütze die Ansichten seines Kollegen aus dem Bundestag: „Wenn man den Smart-Farming-Ansatz nimmt, müssten wir zunächst sehen, was die Landwirtschaftsministerin sagt, und im zweiten Schritt dann den Staatssekretär für Digitalisierung in die Region holen, um ihm unsere Ansätze zu erklären.“ Scharrelmann spricht von einer Verknüpfung: „Wir wollen die traditionelle Landwirtschaft halten, mit der Digitalisierung dort ansetzen, wo es Sinn macht.“ - oti