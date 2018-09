Diesmal zwei Gespanne mehr

Einwohner Nordsulingens und der Ortschaften feiern fröhliches Erntefest in Vorwohlde

+ Die Schützenpräsidenten Harald Burdorf und Maik Borchers mit dem Erntekönigspaar, Silvia Schütte und Malte Grüppemeier (von links). - Foto: Kurth-Schumacher

Vorwohlde - Schon mittags zeigte sich, dass die Einwohner aus Nordsulingen und den Ortschaften in diesem Jahr ganz besonders motiviert waren. Neun einfallsreich geschmückte Gespanne unternahmen ab der Halle Sudmann in Vorwohlde eine Ausfahrt durch die Siedlung, und die jeweiligen Besatzungen waren in bester Erntefest-Stimmung.