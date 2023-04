Diese Osterlämmer bleiben ungeschoren

Von: Harald Bartels

Die Frühlingssonne genießen die Lämmer auf dem Hof Warneke in Nechtelsen. © Bartels

Sulingen – Putzmuntere „Osterlämmer“ sind im Sulinger Land auf einigen Weiden zu sehen – die auf dem Hof von Familie Warneke im Sulinger Ortsteil Nechtelsen sind ganz besondere: Sie gehören zur seltenen Rasse Wiltshire Horn, die hier seit gut sechs Jahren gezüchtet wird.

„Wir haben vorher mit unterschiedlichen Rassen experimentiert, die zum Standort passen“, erzählt Werner Warneke. Bei einem ihrer häufigen Besuche in England seien seine Ehefrau Silke und er auf die Wiltshire Horns aufmerksam geworden und hätten eine Herde erworben. „Meine Schafe sind intelligent – die scheren sich selber“, sagt er lachend. Tatsächlich müssen die Tiere nicht geschoren werden, weil sie ihre Wolle selbst abwerfen. „Die Vögel freuen sich, weil sie im Frühjahr immer Nistmaterial haben.“ Die Wiltshire Horns gelten als sogenannte „Fleischrasse“, die für den Verzehr gehalten wird – nicht so in Nechtelsen: „Wir betreiben eine Herdbuchzucht, die einzige in Niedersachsen“, betont Warneke. Die Lämmer würden ausschließlich an andere Halter verkauft, und drei oder vier Jungtiere behalte man für die eigene Herde.

Es seien sehr robuste und gesundheitlich stabile Tiere, lobt der Züchter, die zudem relativ groß seien: Ein weibliches Schaf erreiche im Alter von drei Jahren ein Gewicht von 75 bis 80 Kilogramm. Ein weiterer Vorteil: Die Tiere sind sehr saisonal – „die Herde kann mit dem Bock laufen.“ Erst im Herbst seien die Schafe „aufnahmebereit“ für die Paarung, die meist Anfang Oktober erfolge, und Anfang März kämen dann die Lämmer zur Welt. Der Schnitt pro Wurf liegt bei 1,5 Lämmern: „Meist kommen zwei zur Welt, manchmal auch ein einzelnes Lamm, und selten gibt es Drillinge.“ Für die Haltung im heimischen Garten eignen sie sich nicht, denn pro Schaf werden 1 000 Quadratmeter Weide zur Versorgung benötigt, wie Werner Warneke erläutert.

Die markanten Hörner bilden sich bei den Lämmern erst noch aus. © Bartels

Das Verhalten ähnele dem anderer Schafrassen: „Sie sind nicht so anhänglich wie Ziegen.“ Gemächlich ziehen die Mutterschafe beim Besuch über die Weide und grasen, während die Lämmer bei der Mutter säugen, probehalber an Osterglocken knabbern oder sich an „Bocksprüngen“ versuchen. Dass sie die Weide nicht verlassen, dafür sorgt Don. Der Australian Shepherd patrouilliert vor dem Zaun auf und ab; alleine sein Auftauchen lässt vorwitzige Lämmer den Kopf wieder zurückziehen. Dabei ist das Aufpassen auf Schafe „gar nicht sein Ding“, wie Warneke verrät. „Er hütet lieber die Kälber unserer Rinder.“

Von seinen besonderen Schafen mag sich Züchter Werner Warneke nicht trennen. © Bartels