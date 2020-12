Sulingen: Autotransporter brennt aus

Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sulingen rückten Freitagabend zu einem Einsatz an der Hans-Hermann-Meyer-Straße in Sulingen aus. Ein Autotransporter hatte Feuer gefangen.

Autotransporter fängt Feuer

fängt Feuer Fahrer alarmiert selbst die Feuerwehr

selbst die Feuerwehr Fahrzeug brennt aus

Sulingen - Einsatz für die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Sulingen am Abend des ersten Weihnachtstages: Im Bereich des Gewerbegebietes Süd-West an der Diepholzer Straße machte der Fahrer eines Autotransporters Rauch an den Lüftungsschlitzen der Fahrerkabine aus. Als er das Fahrzeug an der Hans-Hermann-Meyer-Straße abstellte, schlugen bereits Flammen aus der Motorraum hervor.

„Innerhalb kürzester Zeit brannte der komplette vordere Teil des Transporters“, teilte am Samstagmittag ein Sprecher der Polizeiinspektion in Diepholz mit.

Der Fahrer selbst hatte am Freitag gegen 19.45 Uhr über den Notruf die Feuerwehr alarmiert. „Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug ab, konnte jedoch nicht verhindern, dass es komplett ausbrannte“, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug zu dem Brand führte. Die Höhe des Schadens schätzen die Beamten auf 10 000 Euro.