Dienstjubiläum beim Katasteramt in Sulingen

Teilen

Zum Dienstjubiläum gratulierte Thomas Schaefer nun Anke Brozkiewicz. © LGLN

Sulingen – Anke Brozkiewicz, Leiterin des Kundenzentrums im Katasteramt Sulingen der Regionaldirektion Sulingen-Verden des LGLN (Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen) ist seit 40 Jahren im Dienst des Landes beschäftigt.

Am 1. August 1983 begann die Sulingerin ihre zweieinhalbjährige Ausbildung zur Vermessungstechnikerin beim Katasteramt Sulingen. Nach einer weiteren 18-monatigen Ausbildung zur Beamtin im mittleren Dienst war sie einige Jahre im Katasteramt Syke in den Aufgabenbereichen der inneren Verwaltung und in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses tätig.

Im März 2003 ging es zurück zum Katasteramt Sulingen, wo sie seit 2006 Leiterin des Kundenzentrums ist. Dort steht sie den Bürgerinnen und Bürgern in allen Fragen rund um das Liegenschaftskataster als kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung. „Auch wenn mittlerweile viele unserer Produkte online angeboten werden, ist der persönliche Kontakt mit den Kundinnen und Kunden in manchen Bereichen nach wie vor unverzichtbar“, sagt die Jubilarin. Gerade diese Gespräche seien sehr interessant und machen ihr besonders Freude.

Darüber hinaus engagierte sich Anke Brozkiewicz 17 Jahre als Gleichstellungsbeauftragte und ist seit 2020 Mitglied im Personalrat der Regionaldirektion Sulingen-Verden. Sie vertritt damit die Interessen von fast 200 Kolleginnen und Kollegen an den Dienstorten Sulingen, Nienburg, Syke, Verden, Bad Fallingbostel und Soltau.

Anlässlich einer Feierstunde überreichte nun Thomas Schaefer, Leiter der Regionaldirektion Sulingen-Verden, der Jubilarin eine Dankesurkunde des Landes Niedersachsen und sprach besondere Anerkennung für die langjährig geleistete Arbeit aus.