Altstadtfest in Sulingen: Die Vielfalt der Angebote kommt an

Von: Martina Kurth-Schumacher

Axel Fischer erklärte Sulingen zum „schönsten Ort der Welt“. © Hefkaluk, Martin

Musik-Mix von Gute-Laune-Schlagern und Powerrock lockt über 1500 Gäste in die Altstadt

Sulingen – Musik-Fans aller Generationen, Familien mit Kindern, angehende Ex-Junggesellinnen, Zufalls- und Zaungäste feierten am Samstagabend die Musik und das Leben: Das Altstadtfest war ein Anziehungsmagnet.

„Warum hast du nicht Nein gesagt?“ Mit der Coverversion des Hits von Maite Kelly und Roland Kaiser holt die Band „Certain Souls“ ihre Fans ab, die schon eine Stunde vor Beginn des Konzerts buchstäblich in den Startlöchern stehen. Die sympathischen Musiker können bei ihrem dritten Auftritt in der Sulestadt – nach Altstadtfest 2022 und Beatabend im Ratskeller am 1. April – auf eine stattliche Fangemeinde zurückgreifen, die mit ansteckender Begeisterung tanzt und mitsingt.

„Alte Schinken, gut abgehangen“, umreißt Keyboarder Sebastian scherzend das Repertoire, das zwischen Schlagern, bekannten Hits und Softrock-Songs ziemlich alles abdeckt, was ohrentauglich und tanzbar ist. TV- und YouTube-Star Axel Fischer vermittelt „Ballermann-Feeling“ pur: Er erklärt Sulingen nach „Amsterdam“, „Norderney“ und „Prag“, die er in seinen Gute-Laune-Schlagern bejubelt, zum schönsten Ort der Welt und bringt das Feiervolk zum Mitmachen: „Hände zum Himmel“ – das volle Programm.

Die Ballet-Kätzchen der Ballettschule Ina Zurek. © Hefkaluk, Martin

Musikalischer Kontrast wird einen Steinwurf entfernt geboten. Auf der Bühne am „Amtsschimmel“ wechseln sich die Bands „Anlasser“ (Mellinghausen), „Mainstreet Powerrock“ (Weyhe) und „Crackerjacks“ (Cloppenburg) ab; ein Dorado für alle, die es härter und lauter mögen. „Ihr wolltet, dass wir wiederkommen?! Hier sind wir“, röhrt Mikel Malone, Frontmann von „Mainstreet Powerrock“, ins Mikro. Der Song „Born to be wild“ ist gleichermaßen Statement und Aufforderung, sich auf der Tanzfläche auszupowern. In einem ist er sich mit den Partymachern auf der Hauptbühne einig: „Die Lücke zwischen Bierstand und Bühne muss dringend gefüllt werden.“ An mangelndem Zuspruch fehlt es nicht, Gäste strömen noch am späteren Abend in die Altstadt. Und sie bleiben. „Wir schön, dass das hier in Sulingen so angenommen wird. Die Leute haben Bock auf Rock, da sind wir gern dabei“, sagt Veranstaltungstechniker Thore Gehrmann (Hilgermissen).

Kleidung kehrt verstärkt zurück an die Flohmarktstände und ist nachgefragt, wie am Sonntag in Sulingen. © S. Wendt

Abendpicknick, Altstadtfest und Flohmarkt sind erneut eine gute Werbung für die Sulestadt. Eingeladen hatte die „Initiative Sulingen“, die Organisation des Programms am Samstag lag in den Händen von Feenja Jürgens. Bereits ab 11 Uhr spielt der Musiker Karsten Bölting alias „Gitman“, nachmittags gibt es Einlagen der Ballettschule Ina Zurek, der „Thunderbolt“-Cheerleader, der Marching Band „Sound of Sulingen“ (alle Sulingen) und ein Gastspiel der Partyband „Hype“ (Bruchhausen-Vilsen) sowie viele Angebote für Familien mit Kindern. „Das ist supergut gelaufen, am frühen Nachmittag wurde es voll“, resümiert Feenja Jürgens. Die Zahl der Besucher am Abend schätzt sie auf „1500 plus“.

Im Sulinger Land weiß man ihr Engagement zu schätzen. Die Vielfalt der musikalischen Acts kommt an. Und ganz allgemein die Tatsache, dass in Sulingen endlich wieder einmal etwas los ist. „Die Veranstaltung ist toll, vor allem die Musik auf der Schimmel-Bühne gefällt uns“, sagt Monika Betzien. Sie ist mit Kindern und Schwiegerkindern unterwegs, die teilweise aus den Niederlanden zum Altstadtfest angereist sind. Ihr Fazit: „So etwas sollte es öfter geben.“

