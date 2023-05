Die Sulinger „Lindenblüte“ wächst weiter

Von: Harald Bartels

Zusammen mit den Kindern achtete Einrichtungsleiterin Jessica Schuster darauf, dass der Richtkranz gerade steht. © Bartels

Lindern – Die Erweiterung der Kindertagesstätte „Lindenblüte“ der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz in Lindern nimmt Gestalt an: Am Mittwoch feierte die Einrichtung mit zahlreichen Gästen das Richtfest für den Anbau.

Dass der von den Eltern der Einrichtung gebundene Richtkranz aufrecht stand, dafür sorgte Jessica Schuster, Leiterin der Kindertagesstätte, mit Unterstützung der Kinder. Anschließend sprach Franziska Lamping, Geschäftsführerin von Fritz Kathe Holzbau aus Vechta, den Richtspruch.

Zuvor hatten Piet Hirtler, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe, und Geschäftsführerin Eva Brischke-Bau die Gäste begrüßt. Noch vor gut einer Woche sei hier nur die Bodenplatte zu sehen gewesen, und nun werde schon gerichtet: „Es geht mit ganz großen Schritten voran.“ Er dankte Katrin Kinner, Leiterin Facility Management der Lebenshilfe, und Bauleiter Nils Schönig vom Architekturbüro „Bramlage, Schwerter und Schönig“ aus Vechta ebenso den ausführenden Handwerksbetrieben und den Betriebshandwerkern der Lebenshilfe für das bisher Geleistete. „Es geht nach dem Richtfest Schlag auf Schlag weiter“, kündigte er an, „wir freuen uns schon jetzt auf die Eröffnung.“

Den Richtspruch sprach Franziska Lamping, Geschäftsführerin von Fritz Kathe Holzbau. © Bartels, Harald

Die „Lindenblüte“ sei die erste Einrichtung der Lebenshilfe gewesen, die sie bei ihrem Amtsantritt im Herbst habe kennenlernen dürfen, verriet die Geschäftsführerin, und schon damals sei ihr aufgefallen, dass es zwei Krippengruppen, aber nur eine Kita-Gruppe gibt. „Ich bin froh, dass die Stadt Sulingen auf die Lebenshilfe zugekommen ist, um eine zweite Kita-Gruppe einzurichten.“ Gebaut werde der Anbau für rund 500 000 Euro vom Verein Lebenshilfe, und die gemeinnützige GmbH nutze ihn. „Der Verein macht das gerne, weil wir in unsere Zukunft investieren“, betonte Brischke-Bau: „Künftig werden die Krippenkinder nicht mehr mit ihren Freunden auseinandergerissen, wenn sie in die Kita wechseln.“ Damit könnten auch die Elternwünsche besser erfüllt werden. „Ohne Eltern funktioniert Lebenshilfe nicht“, stellte sie klar und warb für die Vereinsmitgliedschaft bei der Lebenshilfe.

Der Anbau entsteht in Holzrahmenbauweise mit einem Gründach als Abschluss. Er umfasst neben einem gut 50 Quadratmeter großen Gruppenraum für 25 Kinder eine Cafeteria, in der künftig beide Kita-Gruppen ihr Mittagessen einnehmen können statt, wie bisher, im Gruppenraum. Zudem kommen Abstellräume hinzu sowie für den vorhandenen Gruppenraum eine Schmutzschleuse zum Außengelände.

Vorstandsvorsitzender Piet Hirtler und Geschäftsführerin Eva Brischke-Bau begrüßten die Gäste. © Bartels

Der Anbau soll zum 15. August und damit zum Beginn des neuen Kindergartenjahres bezugsfertig sein. Damit konnte die eingetretene Verzögerung ausgeglichen werden, nachdem im vergangenen Herbst bei Tiefbauarbeiten festgestellt worden war, dass die Versorgungsleitungen, die auf keinem Plan verzeichnet waren, unter dem geplanten Anbau verlaufen. Erst nach ihrer Verlegung konnte der Bau beginnen, weswegen zwischenzeitlich befürchtet wurde, dass der Betrieb erst im Oktober würde aufgenommen werden können.