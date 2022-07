Die Sulinger Brücken beschäftigen die Stadtverwaltung

Von: Harald Bartels

Weil der linke Teil der Sule-Brücke im Verlauf des Meiderdamms absackt, zeigt sich in der Mitte eine Kluft, die immer größer wird. © Christoph Nitsche

Sulingen – Bereits seit Ende April ist die Brücke vollständig gesperrt, die in der Nähe des Kiosks am Stadtsee über die Sule führt. An diesem Umstand, der viele Menschen verärgert, wird sich so bald auch nichts ändern, obwohl ein Ersatz bereits in die Wege geleitet ist.

Den Ärger kann Christoph Nitsche, Leiter des Bereichs Bautechnik im Fachbereich III – Bauen, Planung und Ordnung – der Sulinger Stadtverwaltung, durchaus nachvollziehen, allerdings stellt er klar: „Wir haben die Brücke gesperrt, weil wir sie sperren mussten.“ Hintergrund ist die mangelhafte Verkehrssicherheit: Die jüngste Überprüfung ergab, dass ein Hauptträger dort, wo er auf dem Ufer aufliegt, verfault ist. Damit besteht zwischen Brücke und Geländer an dieser Stelle keine sichere Verbindung mehr.

Elf solcher Holzbrücken gibt es im Stadtgebiet – fünf am Stadtsee, fünf am nördlichen Suletal, eine im Sportpark. Sie alle wurden bei Anlage der jeweiligen Gewässer errichtet, sind dementsprechend zwischen 20 und 30 Jahre alt; noch älter sind die beiden Brücken am Meierdamm, über den Mühlengraben und die Sule.

Die Kiosk-Brücke am Stadtsee wird von einem teilweise verfaulten Hauptträger gestützt. © Privat

„Dem Eindruck, dass wir uns nicht um die Brücken kümmern, können wir klar widersprechen“, macht Nitsche deutlich. Die Holzbrücken würden jährlich überprüft, und lange seien sie in einem befriedigenden bis ausreichenden Zustand gewesen. 2021 habe sich der Zustand aber immens verschlechtert: „Bei Holzbrücken an Gewässern ist klar, dass sie nicht unbegrenzt halten“, so der Fachmann. Wenn ein Bauwerk erste Schäden aufweist, schreite der Verfall schneller voran.

Im vergangenen Jahr habe die Verwaltung ein Konzept für die Brückensanierungen überlegt, wonach pro Jahr drei Bauwerke erneuert werden sollten. Danach sollten im Zuge der Überprüfung auch gleich drei Schadensbehebungskonzepte erstellt werden, um dafür Haushaltsmittel einplanen zu können. „Das ist aber komplett überholt, wegen der Schadensbilder.“ Maßnahmen, die zum Erhalt der Verkehrssicherheit nötig sind, würden kurzfristig erfolgen. Problematisch werde es aber, wenn tragende Bauteile angegriffen sind. Dann müsse geprüft werden, ob es reicht, einzelne Träger auszutauschen oder ob das ganze Bauwerk ausgetauscht werden muss – „wir müssen überlegen, was wirtschaftlich ist.“ Hinzu komme, dass die Holzbrücken vielfach keine dauerhaften Betonfundamente haben, sondern schlicht auf Widerlagern aus Holz im Erdreich ruhen.

Umgehend ein provisorisches Geländer hat die Sule-Brücke am Fillerdamm erhalten. © Privat

Das ursprüngliche Konzept sah vor, in diesem Jahr die Planung für Maßnahmen an der Sule-Brücke im Verlauf des Meierdamms vorzunehmen, diese dann 2023 umzusetzen. Die östliche Hälfte der Brücke sackt ab, weswegen sich in der Mitte eine Kluft gebildet hat, die immer weiter wächst. Er habe inzwischen ein Angebot vorliegen für die Planung, so Nitsche, und dazu gehöre auch eine Kostenschätzung für die Sanierung in Höhe von rund 200 000 Euro.

Ebenfalls bereits eingeplant waren die Kosten für eine Sanierung der Grabenquerung südöstlich des nördlichen Suletals. Statt der gesperrten Brücke, die durch Vandalismus weiter beschädigt wurde, soll hier in den Graben eine Betonröhre mit einem Durchmesser von 1,20 Meter eingelassen und mit einem Weg überbaut werden, der auch ein Geländer erhält. Die Kosten seien mit 15 000 bis 20 000 Euro angesetzt, abhängig vom Arbeitsaufwand, weil der Bereich nicht für schwere Fahrzeuge erreichbar ist. Über die Umsetzung sei man im Gespräch mit einem Fachunternehmen. Die Sanierung solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Kiosk-Brücke am Stadtsee soll ersetzt werden

Die sogenannte Kiosk-Brücke am Stadtsee war hingegen erst für einen späteren Zeitpunkt ins Auge gefasst. Hier hat der Stadtrat jedoch bereits einem Ersatz durch eine Konstruktion aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) zugestimmt (wir berichteten). Das Bauwerk in Holzoptik, für das Kosten von 80 000 Euro angesetzt sind, habe eine Haltbarkeit von bis zu 80 Jahren, erläutert Nitsche. Angebote lägen bereits vor, aber die Widerlager müssten noch berechnet werden und es gebe noch keinen Liefertermin für die Brücke. Bis Mitte August werde zudem geklärt, ob es eine provisorische Lösung geben kann, die eine vorläufige Freigabe der Brücke ermöglicht.

Bereits aus den Mitteln für die laufende Unterhaltung konnte die Sanierung der Brücke über den Mühlengraben am Meierdamm abgeschlossen werden. Hier ist zwar eine Stütze beschädigt, aber sie trägt nicht die Hauptlast. Die Bohlen haben einen rutschhemmenden und durchtrittsicheren Belag erhalten.

Geländer provisorisch gesichert

Nur provisorisch wurden die Schäden am Geländer der Brücke am Fillerdamm behoben, Platten ersetzten die fehlenden Füllstäbe. Der komplette Austausch des Geländers hätte wesentlich länger gedauert, erläutert Nitsche, und die Brücke hätte dafür gesperrt werden müssen.

Eine kurzfristige Sanierung der Brücken sei aufgrund der Vorgaben gar nicht möglich: Zunächst müsse Politik über Art und Weise sowie die Finanzierung entscheiden. Es folgten die öffentliche Ausschreibung und die Auftragsvergabe, dann seien Lieferzeiten zu berücksichtigen und das beauftragte Unternehmen müsse auch Zeit haben, das Projekt anzugehen.

Ersatz und Reparatur sind langwierig

Dass es schwer ist, entsprechende Handwerksunternehmen zu finden, verdeutlicht Nitsche an einem anderen Beispiel: Bei der großen Brücke über den Stadtsee sind einige Bohlen lose und müssen ausgetauscht werden. Auf seine Anfrage an verschiedene Zimmereibetriebe habe er bisher noch nicht eine Antwort erhalten, und von einem befreundeten Zimmermann wisse er, dass die Auftragsbücher restlos voll seien.

Unabhängig davon sei bereits grundsätzlich entschieden worden, dass die Holzbrücken künftig ein Betonfundament als Widerlager erhielten, ergänzt Andreas Nordloh, Leiter des Fachbereichs III. Darüber hinaus müsse jede Brücke individuell betrachtet werden, weil es unterschiedliche Lösungen gebe. Beispielsweise sei GFK für die Kiosk-Brücke eine sinnvolle Lösung, auch, weil der Standort im Schatten liege und Holz dort nicht richtig trocknen könne. Die Sule-Brücke am Meierdamm werde dagegen als Holzaufbau auf Stahlträgern geplant: „Das ist die meistfotografierte Brücke in der Stadt.“

Zustand der Straßenbrücken ist gut

Nach und nach würden alle Holzbrücken saniert, soweit erforderlich, sagt Christoph Nitsche. Das gelte auch für die mehr als 20 Straßenbrücken im Stadtgebiet und in den Ortschaften, die aber nur alle vier Jahre geprüft werden müssen. Deren Zustand sei gut, mit Ausnahme der beiden alten Bogenbrücken über die Bahnlinien in Groß Lessen und Hassel.

Wichtig sei aber: „Wir sperren nur, weil wir uns an die Auflagen halten müssen“, betont Nitsche. Theoretisch müsse die Stadt sogar an allen Holzbrücken eine Beschilderung aufstellen, dass Radfahrer absteigen und ihr Rad über die Brücke schieben müssen, denn die Geländer entsprechen mit einer Höhe von einem bis 1,10 Meter nicht mehr den heute gültigen Vorschriften für den Radverkehr, die eine Mindesthöhe von 1,30 Meter für Geländer vorsieht.