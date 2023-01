Die Sternsinger sind unterwegs im Sulinger Land

Von: Harald Bartels

Im Sulinger Rathaus empfing Birgit Dullin als allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Stefan Meyer und die Sternsinger Benedikt, Iris, Erik, Anna, Lilly, Charlotte und Johanna (von links). © Bartels

Sulinger Land – Die Sternsinger sind wieder unterwegs im Sulinger Land. Im Rathaus der Stadt Sulingen eröffnete eine Abordnung am Freitag das Dreikönigssingen 2023.

Empfangen wurden sie hier von Birgit Dullin, der allgemeinen Vertreterin des Sulinger Bürgermeisters. Zunächst trugen die Sternträger Benedikt (sechs Jahre) und Charlotte (neun) sowie die Könige Lilly (sechs), Anna (neun), Johanna (zehn), Erik (zehn) und Iris (elf) ihren Text vor und sangen „Stern über Bethlehem“, bevor Birgit Dullin Geld in die Spendendose steckte und die Sternsinger mit Süßem versorgte. Zum Abschluss schrieb Iris für die Gruppe mit Kreide neben dem Eingang den Segen „20*C+M+B+23“, kurz für Christus mansionem benedicat (zu deutsch: Christus segne dieses Haus).

„Wir sammeln für arme Kinder in Indonesien“, erklärt Charlotte. Vor allem um den Schutz der Kinder gehe es, präzisiert Iris. Beim Vorbereitungstreffen im Dezember hätten sie einen Film gesehen, in dem unter anderem gezeigt wurde, dass Kinder in einem indonesischen Slum in Hütten leben, die direkt neben Bahngleisen stehen, und das sei sehr gefährlich.

Den Segen schrieb Iris neben den Eingang. © Bartels

Bei der 65. Aktion des katholischen Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, die unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht, soll der Schutz von Kindern vor Gewalt im Mittelpunkt stehen. Das Kindermissionswerk verweist darauf, dass laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich etwa eine Milliarde Kinder und Jugendliche unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt zu leiden hätten. Das betreffe alle gesellschaftlichen Schichten, aber Mädchen und Jungen in armen Regionen oder Notsituationen würden zudem oft Opfer von Organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Für das Leiden dieser Kinder dient 2023 Indonesien als Beispielland. Im vergangenen Jahr sammelten nach Angaben des Kindermissionswerks Kinder aus 8 423 Pfarrgemeinden insgesamt rund 38,6 Millionen Euro für Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe auf der ganzen Welt.

Die Abordnung im Sulinger Rathaus setzte sich in diesem Jahr aus erfahrenen und neuen Teilnehmern zusammen. Für Iris war es bereits die fünfte oder sechste Teilnahme, und auch Charlotte, Anna, Erik und Benedikt waren bereits mehrfach dabei, während Johanna und Lilly zum ersten Mal in das Kostüm schlüpften. „Wir machen das, weil wir armen Kindern helfen wollen“, betont Charlotte – und verrät auf Nachfrage: „Es macht Spaß, weil man auch Süßigkeiten bekommt.“

Dem Rathaus folgten am Freitag als weitere Stationen das Grüne Zentrum und die Tagespflege „Zum Hollerbusch“ in Sulingen sowie die Tagespflege „Kirchenstübchen“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Ehrenburg. Am heutigen Samstag besuchen die Sternsinger in Gruppen Haushalte im Sulinger Land und angrenzenden Gemeinden – rund 100 Interessierte hätten sich dafür angemeldet, sagt Stefan Meyer, der die Aktion wieder begleitet. Unterwegs seien fünf Teams, die sich jeweils zusammensetzen aus vier Kindern und einem erwachsenen Fahrer. Zudem seien zwei ehrenamtliche Helfer im Gemeindehaus der Sulinger Kirchengemeinde Mariä Heimsuchung aktiv, um die Sternsinger zu verpflegen. Es sei allerdings keine rein katholische Aktion, unterstreicht Stefan Meyer: Auch in diesem Jahr seien evangelische Kinder dabei, und auch evangelische Haushalte hätten sich angemeldet, um Besuch zu bekommen.

Nachwuchsprobleme gebe es bei den Sternsingern nicht, versichert Meyer, viele Kinder würden durch ihre größeren Geschwister da hineinwachsen. Sie habe selbst als Kind mitgemacht, berichtet Ursel Jostes, die Mutter von Charlotte und Lilly. Vieles sei beim Ablauf noch wie früher: „Man kennt die Sprüche und Lieder noch.“