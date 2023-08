Die Sterne strahlen im Sulinger Rathaus

+ © Bartels Vor dem derzeitigen Lieblingsbild der Künstlerin: Manfred Evensen, Monika Mügge, Ingeborg Landwehr und Bürgermeister Patrick Bade (von links). © Bartels

Sulingen – Einen Eindruck von Weite vermittelt die neue Ausstellung, die jetzt im Sulinger Rathaus zu sehen ist: Bis Mitte November zeigt Monika Mügge in Zusammenarbeit mit dem Verein Kunst in der Provinz hier eine Auswahl ihrer Arbeiten.

Zu sehen sind im Foyer sowie in den Fluren des Erdgeschosses 15 Werke, die überwiegend aus den beiden vergangenen Jahren stammen. Das Besondere daran ist die Technik, mit der sie gefertigt wurden: Die Motive wurden nicht gemalt, sondern gespachtelt. „Der Spachtel ist mein Werkzeug“, bekräftigt die Sulingerin. Seit 1991 widme sie sich mit großer Begeisterung der Malerei, aber mit einem Pinsel habe sie nur kurze Zeit gemalt, und seit 1997 arbeite sie ausschließlich mit einem, wenn auch sehr kleinen, Spachtel. „Es fühlt sich für mich gut an, und es ergibt ein ganz anderes Ergebnis als mit dem Pinsel.“ Durch die besondere Art des Farbauftrags erreiche sie ein Auflösen der Form, des Materiellen, erläutert Monika Mügge, die Schwere werde aufgehoben und gebe der Fantasie des Betrachters Raum.

Ihre Motive entnimmt die 82-Jährige vorwiegend der Natur, so auch bei ihrem derzeitigen Lieblingsbild, das einen Blick ins Weltall mit Sternen und der Erdkugel zeigt: „Die Sterne – das All – haben mich seit jeher fasziniert; so war es für mich folgerichtig, mich auf die Herausforderung einzulassen, den Sternenhimmel ,erlebbar‘ darzustellen.“

Vorwiegend Motive aus der Natur

Allerdings verweigert sie sich fotorealistischen Abbildungen des Gesehenen, denn „eine Kopie wäre mir zu langweilig.“ Stattdessen verarbeitet sie ihre Eindrücke mit impressionistisch anmutenden Verfremdungen, die Stimmungen oder Situationen widerspiegeln sollen. Aufgrund familiärer Verknüpfungen sind ihr Motive aus Lateinamerika, insbesondere Brasilien, Mexiko und Guatemala besonders wichtig.

Eröffnet wurde die Ausstellung gemeinsam mit dem 1. Vorsitzenden Manfred Evensen und der 2. Vorsitzenden Ingeborg Landwehr des Vereins Kunst in der Provinz; dem Vereinsvorstand gehört Monika Mügge seit 2003 an und ist verantwortlich für die Kassenführung. „Das ist für das Rathaus ein echter Gewinn und Mehrwert“, freute sich Bürgermeister Patrick Bade. Er sei immer fasziniert davon, die unterschiedlichen Stile der Ausstellenden zu sehen und beobachte oft, wie Besucher des Rathauses vor den Bildern stehen blieben, um sie zu betrachten.