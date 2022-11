Die Sprachheilklassen verlassen die Grundschule Sulingen

Neuer Standort

Nur noch bis zum Sommer bleiben die Sprachheilklassen in der Grundschule Sulingen.

Sulingen – „Es sind die wildesten Gerüchte im Umlauf“, sagt Hans Albrecht, Schulleiter der Lindenschule in Sulingen. Der Anlass dafür: Die Stadt Sulingen als Schulträger der Grundschule Am Deepenpool in Sulingen hat zum Sommer wegen Eigenbedarf dem Landkreis Diepholz den Mietvertrag für die drei Klassenräume gekündigt, die bislang von den Sprachheilklassen der Lindenschule genutzt werden. Seither gebe es bei Eltern die Befürchtung, dass die Klassen aufgelöst würden, weiß Albrecht, aber das sei nicht der Fall: „Der Landkreis ist bemüht, einen neuen Standort zu finden.“

Bereits im Mai sei er von Heiko Reese, dem Schulleiter der Grundschule, auf das Problem aufmerksam gemacht worden. „Ich kann ihn verstehen, denn ich habe dasselbe Problem und Raumprobleme ohne Ende.“ Deswegen könne er selbst die Sprachheilklassen auch nicht zurücknehmen an die Lindenschule, außerdem sei das auch insofern problematisch, als dass die Kinder ja nach der dritten Klasse zu einer Regelschule wechseln sollen, um dort ganz normal die dritte Klasse zu besuchen. Aus diesem Grund favorisiere er einen Standort an einer Grundschule für die Klassen.

Schon seit den achtziger Jahren seien die Sprachheilklassen an der Grundschule angesiedelt in ganz normalen Klassenräumen, blickt Albrecht zurück. Aktuell besuchten sieben Kinder die Klasse 1, acht Kinder seien es in Klasse 2 und 13 in Klasse 3.

„Ich hoffe, dass schnell eine Lösung gefunden wird“, betont Albrecht. Der neue Standort müsse genügend Platz haben und solle eine Nachmittagsbetreuung bieten, an der auch die Kinder der Sprachheilklassen teilnehmen. „Im Moment geht das an der Grundschule Sulingen Hand in Hand, das ist sehr kooperativ: Unsere Kinder besuchen die Angebote, und unsere Lehrkräfte gestalten sie mit.“ Unabhängig von der für seine Schule wenig erfreulichen Kündigung sei ihm aber wichtig: „Die Zusammenarbeit der beiden Schulen ist wirklich gut, und wir versuchen gemeinsam, das Beste für die Schüler zu bewirken.“

Das Problem habe sich schon längere Zeit abgezeichnet, erklärt Reese: „Unsere Klassenräume reichen nicht aus.“ Der 2019 eingeweihte Neubau sei für eine vierzügige Schule ausgelegt worden mit 20 allgemeinen Unterrichtsräumen. Aktuell sei man aber in den Jahrgängen 1 und 3 schon fünfzügig, weswegen man auf 18 Klassen komme, aber drei Räume an die Sprachheilklassen abgegeben habe. Daher sei schon der Fachunterrichtsraum für den Kunstunterricht in einen Klassenraum umgewandelt worden, und das Fach Werte und Normen werde im Musikraum unterrichtet, wo den Schülern aber keine normalen Tische zur Verfügung stünden. Zudem gebe es keine flexiblen Räume mehr, in denen klassenübergreifend Fachunterricht stattfinden könne. „Wir haben ein anspruchsvolles Klientel an der Grundschule, und dem werden wir nicht gerecht, wenn man den Fachunterricht auflöst und nur noch beschult“, sagt der Schulleiter.

„Es gibt kein schlechtes Verhältnis zwischen den Schulen“, betont Reese, aber aufgrund der Probleme habe er sich an die Stadt als Schulträger gewandt. „Die Schülerzahlen steigen, auch im laufenden Schuljahr, und ich sehe nicht, dass es weniger wird.“ Der Schulhof sei zu klein, um dort Container als weitere Unterrichtsräume aufzustellen, auf Nachfrage sei ihm mitgeteilt worden, dass das Schulgebäude nicht aufgestockt werden könne, weil die Fundamente dafür nicht ausgelegt seien.

Dass es für den Landkreis schwierig sei, eine Alternative zu finden, sei ihm bewusst, aber „wir sind seit zehn Jahren eine inklusive Schule und haben auch Kinder mit Sprachauffälligkeiten.“ Es gebe auch Eltern, die sich bewusst dafür entscheiden, ihr Kind eine Regelklasse besuchen zu lassen.

„Gespräche über ein Aufstellen von Containern auf dem Schulgelände haben zwischenzeitlich stattgefunden, die Örtlichkeit gibt das jedoch nicht her“, bestätigt Thorsten Abeling, Leiter des Fachdienstes 40 – Bildung des Landkreises. Nach mündlicher Ankündigung durch die Stadtverwaltung sei die Kündigung am 10. Oktober beim Landkreis eingegangen, und am 1. November sei der Schulausschuss des Kreistages darüber informiert worden. „Geprüft wird von der Verwaltung derzeit mit Hochdruck, ob die favorisierte Kooperation mit einer anderen Grundschule möglich ist, um den späteren Übergang in die Regelschule zu erleichtern“, teilt Abeling mit. „Alternativ käme auch ein Anbau an der Förderschule geistige Entwicklung / Lindenschule Sulingen im Zuge der aktuellen Bauaktivitäten in Frage, allerdings entfiele hierbei der zuvor genannte Vorteil des erleichterten Übergangs.“