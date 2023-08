Die neue Orgel für Sulingen als Ziel rückt näher

Von: Harald Bartels

Teilen

Sulingen – Bei 769 124,25 Euro liegt – Stand Donnerstag – die Summe der Spenden, die bisher für den Neubau einer Orgel für die Sankt-Nicolai-Kirche in Sulingen zusammengekommen sind. Bis Jahresende wird die Marke von 800 000 Euro erreicht, ist Christian Jost, Vorsitzender des Orgelbauvereins Sulingen, zuversichtlich.

Zum neuen Spendenstand beigetragen haben jüngst die Zusagen von zwei Stiftungen über Zuwendungen in Höhe von jeweils 10 000 Euro, wie Christian Jost verrät. Die vom stellvertretenden Vorsitzenden Konrad Leymann ins Leben gerufene Aktion „Zehn mal 10 000“ laufe sehr gut. Ziel dabei ist, bis Jahresende zehn Großspenden von 10 000 Euro einzuwerben: „Wir führen noch vielversprechende Gespräche“, verrät der Vorsitzende.

Kürzlich besuchten Vertreter des Sulinger Kirchenvorstandes und des Orgelbauvereins gemeinsam die in Helsinghausen bei Wunstorf gelegene Werkstatt von Orgelbauer Jörg Bente, der auch das neue Instrument für Sulingen fertigen soll. Geplant ist eine Orgel in französischer Bauweise mit drei Manualen. „Wenn der Kirchenvorstand jetzt den Auftrag erteilt, könnte er aufgrund der guten Auftragslage 2026 mit dem Bau beginnen“, berichtet Christian Jost.

Der Auftrag kann umso eher erteilt werden, je schneller die voraussichtlichen Kosten von rund einer Million Euro zusammengetragen wurden – und dabei helfen sollen beispielsweise die neuen Spendertafeln, die nun in der Kirche neben dem Banner für die Pfeifenpatenschaften aufgestellt wurden. Auf ihnen vermerkt sind sowohl die Pfeifenpaten als auch die Geldspender, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. Die Darstellung lehnt sich an die Gestaltung der Metallplaketten an, auf denen die Namen an der neuen Orgel angebracht werden sollen. „Das motiviert weitere Spender“, hat Christian Jost beobachtet, „die Leute lesen die Namen und kommen ins Gespräch.“

Veranstaltungen zum Neubau der Orgel

In Kürze beginnt eine Reihe von Veranstaltungen, die den Fortschritt des Projektes unterstützen sollen. Den Auftakt macht am Sonntag, 3. September, ein „Wandelorgelkonzert“ mit Kreiskantor Kai Kupschus: Es beginnt um 15 Uhr in der Sulinger Kirche, wo er festliche Orgelwerke von Johann Sebastian Bach spielt. Nach einer Pause bei Kaffee und Kuchen geht es weiter in die Sankt-Marien-Kirche in Varrel, wo er ab 17 Uhr unter dem Titel „Ein Streifzug durch die französische Orgelromantik“ Werke von Louis Vierne, Théodore Dubois und Alexandre Guilmant spielt. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zugunsten des Orgelneubaus erbeten.

Für Samstag, 23. September, ist die Orgelfahrt geplant. Um 9.30 Uhr startet der Bus vom Gemeindezentrum Edenstraße, und das erste Ziel ist die Petruskirche in Steinhude. Nach dem Mittagessen werden zwei weitere Kirchen in der Region angesteuert. Im Mittelpunkt der Fahrt stehen Orgeln, die Jörg Bente gebaut oder restauriert hat. Kai Kupschus wird jeweils auf ihnen spielen und sie erläutern. Gegen 18.30 Uhr soll der Bus wieder am Gemeindezentrum eintreffen, wo der Tag beim Grillen ausklingt. Die Kosten betragen 20 Euro pro Person, Anmeldungen nimmt Christian Jost (Tel. 04271 / 7 10 94; E-Mail: jost.mail@t-online.de) bis zum 15. September entgegen.



Das „Orgel-Wochenende“ in der Sulinger Kirche steht vom 6. bis 8. Oktober auf dem Programm. Es beginnt am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr mit einem Konzert unter dem Titel „Orgel mal anders“: Kai Kupschus spielt Rock, Pop, Jazz, Swing, Blues, Tango und Charleston. Im Anschluss gibt es einen Imbiss. Ein „bunter Orgelnachmittag“ für Kinder und Erwachsene ist für Samstag, 7. Oktober, vorgesehen. Am Sonntag, 8. Oktober, gibt es zunächst um 11 Uhr einen Familiengottesdienst zum Thema Orgel, und ab 19 Uhr sind bei einem Benefizkonzert Kantorei, Posaunenchor und Orgel zu erleben. Der Eintritt an allen drei Tagen ist frei; bei den Konzerten wird am Eingang eine Kollekte für die neue Orgel gesammelt.



Für den kommenden Februar plant der Orgelbauverein ein „Dankeschön-Konzert“ für die Spender und Stifter mit anschließendem Empfang, kündigt Christian Jost an.