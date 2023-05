Die Mieter brauchen Wochen nach dem Brand weiter Geduld

Von: Harald Bartels

Seit dem Brand am 31. März ist der Block mit der Hausnummer 107 unbewohnbar. Die Mieter sollen aber schnellstmöglich zurückkehren können. © Bartels

Sulingen – Mehr als ein Monat ist vergangen seit dem Kellerbrand in einem Wohnblock an der Straße „In den Feldgärten“ in Sulingen. Noch konnten aber nicht alle Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren, was nicht immer auf Verständnis stößt.

Unter dem Stichwort „Kellerbrand“ war am 31. März frühmorgens die Feuerwehr alarmiert worden (wir berichteten). An den Tag kann sich Monja Kessler, die seit dem vergangenen August im betroffenen Gebäude wohnt, noch gut erinnern: „Ich wollte gerade den ersten Schluck Kaffee nehmen, als das Licht anfing zu flackern“, erzählt sie. Weil nicht nur eine Lampe nicht mehr funktionierte, wollte sie nach dem Sicherungskasten sehen. „Im Treppenhaus war schon alles voller Rauch, das kam rabenschwarz aus dem Keller hoch.“

Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung brachten Rettungskräfte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. „Ich habe dann erst über Dritte erfahren, dass ich nicht zurück in die Wohnung kann.“ Eine Freundin habe sie spontan abgeholt und bei sich aufgenommen. Eine leere Wohnung im Nachbarblock sei ihr von der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG), der Eigentümerin der Wohnblocks, als Übergang angeboten worden, doch die sei für sie nicht infrage gekommen, weil sie nicht möbliert war. Seit einigen Wochen wohnt sie nun bei einer anderen Freundin in Barenburg. Dafür ist sie dankbar, allerdings kann sie so kaum ihre Arzttermine wahrnehmen: „In Sulingen bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs, aber jetzt brauche ich immer jemanden, der mich mit dem Auto fährt.“

Der völlig zerstörte Verteilerkasten nach dem Brand. © STEG

Nachgefragt bei Michael Hanke, Geschäftsführer der STEG: „Bei dem Brand ist die komplette Stromversorgung mit Unterverteilung und allem abgebrannt – da ist alles weg, was wegbrennen konnte.“ Das Gebäude musste aufgrund der giftigen Gase geräumt werden und durfte auch nicht mehr betreten werden, bis keine Gefahr mehr bestand. „Betroffen war ja nicht nur der Block mit der Hausnummer 107, sondern auch die Hausnummern 101, 103 und 105 – insgesamt rund 50 Wohnungen, dazu der Kindergarten mit Krippe ,Zauberland‘ und ein benachbartes Vierfamilienhaus.“ Weil der Versorger Westnetz aus Sicherheitsgründen die Gas- und Energieversorgung unterbrochen hatte, verfügten die Gebäude zudem weder über eine Heizung noch über Strom. „Wir mussten die Leute unterbringen“, sagt Hanke. Dafür seien den Betroffenen leer stehende Wohnungen angeboten worden, „und unser Hausmeister hätte auch ein Bett und eine Matratze besorgt.“ Zudem sei mit der Raststätte „Westpoint“ abgesprochen gewesen, dass die Menschen dort kostenfrei hätten duschen können. „Viele sind bei Bekannten untergekommen, sie hätten aber auch in Hotels, Ferienwohnungen oder Pensionen gehen können.“

Das Beheben der Schäden zieht sich noch: „Der Brand war an einem Freitag, und die Polizei hat den Schadensort versiegelt.“ Die Ermittlungen zogen sich über die Folgewoche hin, „es konnte aber nicht geklärt werden, ob die Ursache Materialermüdung oder Brandstiftung war.“

Mit der Unterstützung des Sanitärbetriebs SHS Lutz Kordes aus Sulingen habe für die ersten Tage ein sogenanntes „Hotmobil“ beschafft werden können, eine mobile Ölheizung, für die aber alle zwei Tage 1 000 Liter Heizöl angeliefert werden mussten. Ab Karfreitag sei die Heizung aber in Betrieb gewesen.

Nach Ostern waren laut Michael Hanke gut 30 der 50 Wohnungen in den Hausnummern 101 und 103 wieder mit Strom und Wärme versorgt. Im von Feuer betroffenen Gebäude war unterdessen für zehn Tage ein Brandsanierer, eine Fachfirma aus Bremen, tätig, die die verbrannten Teile abbaute, das Gebäude reinigte und wieder sanierte, „erst danach konnten wir einen Elektriker suchen.“ Hier sprang zunächst Elektro Nordholz aus Kirchdorf ein und richtete für die Hausnummer 105 mit Unterstützung von W+R Haustechnik aus Scharringhausen eine Notstromversorgung ein.

Die Nordholz-Elektriker sind nun damit beschäftigt, im Block 107 die Elektroinstallation zu erneuern. „Weil dort die komplette Elektrik weg ist, entfällt auch der Bestandsschutz“, erläutert Michael Hanke, weswegen in dem Ende der sechziger Jahre errichteten Gebäude nicht nur Sicherungskasten und Stromzähler ausgetauscht werden müssen, sondern auch überall neue Kabel zu verlegen sind. „Jetzt werden sukzessive die letzten neun Wohnungen mit Strom versorgt, damit möglichst zeitnah alle Mieter wieder zurückkehren können.“ Den beteiligten Handwerksbetrieben sei er sehr dankbar, betont Michael Hanke, „und wir haben großes Glück gehabt, dass Elektro Nordholz die Baustelle so kurzfristig übernehmen konnte. Der Schaden lässt sich noch nicht genau beziffern, aber der STEG-Geschäftsführer rechnet mit 50 000 bis 100 000 Euro.

Dass die Betroffenen mit der Situation unzufrieden sind, kann er nachvollziehen, aber „wir haben getan, was wir tun können.“