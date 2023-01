Die Kunst kehrt zurück ins Sulinger Rathaus

Von: Harald Bartels

Die neue Ausstellung im Sulinger Rathaus präsentieren Bürgermeister Patrick Bade, die Künstlerinnen Anke Gerdes und Ingeborg Landwehr sowie Manfred Evensen, Vorsitzender von Kunst in der Provinz (von links). © Bartels

Anke Gerdes und Ingeborg Landwehr bestücken erste Ausstellung in Sulingen

Sulingen – Wann die letzte vom Verein „Kunst in der Provinz“ organisierte Ausstellung im Sulinger Rathaus war? Diese Frage können weder die Mitglieder des Vereins noch das Rathausteam beantworten. Aber egal – ab sofort schmücken wieder Kunstwerke die Wände des Verwaltungssitzes.

Den Anfang machen Anke Gerdes aus Varrel und Ingeborg Landwehr aus Sulingen mit jeweils neun Arbeiten. Anke Gerdes kam 1996 zur Malerei durch den Besuch von Malkursen. Sie male überwiegend abstrakt in Acryl, aber sie fotografiere auch viel, und „Hundertwasser mag ich gerne.“

Abstrakte Werke hat Ingeborg Landwehr ebenfalls im Portfolio, aber auch gegenständliche Motive. Sie malt bevorzugt mit Eitempera, also selbst angemischten Farben aus Pigmenten, Ei, Öl und Dammerharz, schätzt aber auch Collagen. Gerne experimentiere sie, was sie sich erhalten habe aus der Arbeit mit Schülern als Kunstlehrerin. Vor allem aber: „Ich liebe die Farbigkeit“, weswegen sie eine intensive Farbgebung einsetze.

Einen gemeinsamen Oberbegriff für die Ausstellung gibt es nicht. Das sei auch gar nicht möglich gewesen, verrät Anke Gerdes: „Wir hatten beide das ganze Auto voller Bilder und mussten sehen, dass sie miteinander harmonieren“, beschreibt sie das Erstellen der Ausstellung.

Bisher hatte die Stadt das Fachwerkhaus am Meideramm für Ausstellungen zur Verfügung gestellt. Das sei jetzt im Winter aber ohnehin geschlossen, weil aufgrund der Energieeinsparverordnung, die gerade erst bis April verlängert worden sei, dort nicht geheizt werde, erläutert Bürgermeister Patrick Bade. Stattdessen habe man als Alternative das Foyer und die Flure im ganzen Bereich des Bürgerservices nach Aufarbeitung zur Verfügung gestellt. „Wir bieten nur den Raum, aber gefüllt werden muss er von den Künstlern.“

Anfangs habe es tatsächlich bei den Mitgliedern Bedenken gegen das Rathaus gegeben, bekräftigt Manfred Evensen, Vorsitzender von „Kunst in der Provinz“, aber jetzt sei das Foyer ein ganz repräsentativer Empfangsbereich: „Ich gehe davon aus, dass es jetzt ein Dauerläufer wird.“

Im Rathaus könne annähernd die gleiche Anzahl an Werken gezeigt werden wie im Fachwerkhaus, sagt Ingeborg Landwehr, auch das Aufstellen von Skulpturen sei möglich. „Wir sind es jetzt aber erst mal vorsichtig angegangen.“

Aus Sicht der Ausstellenden überwiegen jedoch die Vorteile: Die Werke hätten deutlich mehr Publikum, weil die Ausstellung nicht nur an drei Sonntagen, sondern über zwei Monate an allen Werktagen geöffnet sei. Der Zugang sei unkomplizierter, und „es macht das Rathaus attraktiver.“

Es sei tatsächlich eine „Win-win-win-Situation“, bestätigt der Bürgermeister: Das Foyer sei das Aushängeschild des Rathauses, aber es sei auch ein echter Mehrwert für die Besucher und die Mitarbeiter. Das gelte auch für ihn selbst: „Ich komme sowieso gerne zur Arbeit, aber jetzt ist es auch optisch noch schöner.“

Ähnliches höre man auch immer wieder aus dem Rathaus Diepholz, verrät Manfred Evensen. Mitglieder des Vereins stellten auch in den Rathäusern in Schwaförden und Siedenburg aus, außerdem gebe es in Kooperation mit Brigitte Cording Ausstellungen im Dienstleistungszentrum Wagenfeld.

Die aktuelle Ausstellung ist noch bis zum 17. März im Rathaus zu sehen. Die Werke können auch erworben werden, eine Preisliste liegt am Empfang aus.