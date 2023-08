Die Hauptbühne für das Reload Festival steht bereits

Von: Harald Bartels

Die Hauptbühne und der Eingang zum „Battlefield“ stehen bereits. © Bartels, Harald

Sulingen – Einiges an Aufbauarbeit ist zwar noch zu leisten, aber das Wichtigste für das Reload Festival vom 17. bis 19. August in Sulingen ist bereits geschafft: Die Hauptbühne des „Battlefields“ steht bereits, und auch dessen Eingang mit Reload-Maskottchen „Leonidas“ begrüßt bereits die ersten neugierigen Besucher.

Bereits am Mittwoch, 16. August, beginnt die Anreise der Besucher zur Veranstaltung. Für die Verkehrsführung werden eine Reihe von Maßnahmen getroffen, die ab diesem Tag gelten, wie Nicole Kossinna für die Sulinger Stadtverwaltung mitteilt. Die Anfahrt zum Festivalgelände ist weiträumig ausgeschildert und erfolgt ausschließlich von der Bundesstraße 214 über Brünhausen und Lindern; die Kreisstraße 52 wird ab Lindern zur Einbahnstraße in Richtung Sulingen. Die Abfahrt Sulingen-Lindern der Bundesstraße ist gesperrt; die Auffahrt auf die Bundesstraße aber möglich. Innerhalb Sulingens gesperrt sind die Linderner Straße stadtauswärts ab der Einmündung Edenstraße sowie die Anne-Frank-Straße von der Einmündung Linderner Straße bis zur Einmündung auf die Straße nach Feldhausen. Für die Tagesgäste des Festivals wird am Campground 4 ein eigener Parkplatz eingerichtet. In unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgelände an der Straße von Stehlen nach Feldhausen finden Besucher einen Taxenstandplatz.

Um einen stressfreien und unbeschwerten Festivalbesuch zu genießen, hat auch die Polizei ein paar Hinweise für alle Festivalteilnehmer. Um sich vor Diebstählen zu schützen, sollten Wertsachen, Handy und Portemonnaie, möglichst dicht am Körper getragen werden. Insbesondere im Infield, direkt vor der Bühne, ist das Handy oder das Portemonnaie in der Gesäßtasche nicht sicher aufgehoben. Im dem dichten Gedränge ist es für einen Dieb ein Leichtes, das Handy aus der Hosentasche zu entwenden. Beim Verlassen des Zeltplatzes ist es ratsam, Lautsprecherboxen, Radios und Kopfhörer nicht offen unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Im Camper oder im Pkw eingeschlossen sind sie sicherer aufgehoben und nicht so leicht zu entwenden. Es sollte auch selbstverständlich sein, respektvoll miteinander umzugehen, sich gegenseitig zu achten und wenn nötig, zu helfen.

Die Grafik zeigt, auf welchem Weg die Anreise zum Festival erfolgen soll und welche Straßen gesperrt sind. © Stadt Sulingen

Die Polizei ist während des Festivals mit Fußstreifen und auch in Zivil auf dem Festivalgelände unterwegs und nimmt jederzeit Hinweise entgegen beziehungsweise kann Hilfe leisten. Im Notfall ist die Polizei über Tel. 110 erreichbar. Über Aktuelles zur Anreise oder während des Festivals informieren die Polizei über Twitter und der Veranstalter über seine Social Media-Kanäle.