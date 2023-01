Die Glocken im Sulinger Land läuten zu neuen Zeiten

Von: Harald Bartels

Frühlingshaft grün ist es rund um die Johannes-der-Täufer-Kirche in Mellinghausen derzeit noch nicht, aber dank des Anschlusses an ein Fernwärmenetz wird sie, im Gegensatz zu anderen Gotteshäusern, weiter beheizt. © Kirchengemeinde Mellinghausen-Siedenburg

Sulinger Land – Der Kirchengemeindeverband Sulinger Land hat am 1. Januar seine Arbeit aufgenommen. Eine Folge daraus: In den Mitgliedsgemeinden gibt es neue Zeiten für die Sonntagsgottesdienste.

Wie Udo Fulle aus Mellinghausen für den Kirchengemeindeverband mitteilt, hätten die Mitgliedsgemeinden ihre Gottesdienstzeiten miteinander abgestimmt. Ab sofort beginnen danach die Gottesdienste in Neuenkirchen-Schmalförden und Schwaförden-Scholen bereits um 9.30 Uhr, während der Beginn in Sulingen und Mellinghausen auf 11 Uhr gelegt wird. „Das ermöglicht, dass jeder Pastor, jede Pastorin zwei Gottesdienste an einem Sonntag halten kann und in allen Gemeinden ein Gottesdienst stattfindet“, erläutert Fulle. Darüber hinaus solle, auch dank der Unterstützung durch Prädikanten und Lektoren, ermöglicht werden, dass alle Seelsorger im Verband auch einen predigtfreien Sonntag im Monat haben.

Den Auftakt macht am Sonntag, 8. Januar, Pastor Gerald Engeler: Er hält Gottesdienst ab 9.30 Uhr in Schwaförden und ab 11 Uhr in Mellinghausen.

Alle Kirchenvorstände hoffen, dass die Gemeindemitglieder diese Entscheidung mittragen und die Gottesdienste weiterhin rege besucht werden, sagt Fulle. Ein Argument dabei könnten die Temperaturen sein: „Obwohl sich die Kirchengemeinden, wie alle Bürger, an den Energiesparanstrengungen beteiligen und ihre Gottesdienste in die Gemeindehäuser verlegt haben oder die Kirchen nicht mehr geheizt werden, besteht in den Kirchen in Barenburg und Mellinghausen die Möglichkeit, einen Gottesdienstbesuch in einer beheizten Kirche zu genießen“, wirbt Udo Fulle – diese beiden Gotteshäuser seien jeweils an ein Fernwärmenetz angeschlossen, dass sie mit Abwärme einer Biogasanlage versorgt.

Die Gründung des Gemeindeverbandes, bestehend aus den Kirchengemeinden Schmalförden und Neuenkirchen, Schwaförden-Scholen, Mellinghausen-Siedenburg, Sulingen, Varrel und Barenburg sowie Kirchdorf, ist die Reaktion auf die sinkende Zahl an Gemeindemitgliedern in der Landeskirche Hannover (wir berichteten). Eine Folge daraus ist, dass die Pastoren nicht mehr für eine Kirchengemeinde, sondern für einen der sieben neu geschaffenen Seelsorgebezirke verantwortlich sind. Ihre Zuständigkeit umfasst die ganze Bandbreite der seelsorgerischen Arbeit, von Besuchen bei Geburtstagen und Jubiläen über Krankenbesuche, seelsorgerische Gespräche bis hin zu Trauungen und Beerdigungen. Für Taufen sind hingegen die Pastoren zuständig, die den jeweiligen Gottesdienst halten. Den konkreten Umfang der Bezirke können Interessierte einsehen auf der neuen Internetseite des Gemeindeverbandes.