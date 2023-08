Die Getreideernte geht ein Stück weit baden

+ © Bartels Dieses Getreidefeld bei Mallinghausen wartet darauf, abgeerntet zu werden. © Bartels

Groß Lessen – Nachdem in den vergangenen Jahren die anhaltende Dürre im Sommer ein Dauerthema für die heimischen Landwirte war, ist davon seit Anfang Juli nicht mehr die Rede. Allerdings: Inzwischen ist es des Guten von oben bereits zu viel, bei der Getreideernte sind deutliche Einbußen zu erwarten.

„Bescheiden“ ist die Situation laut Carsten Leymann, Geschäftsführer der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Groß Lessen – Diepholz. „Die Gerste haben wir noch relativ gut hereinbekommen, beim Raps wurde dann wegen des Regens pausiert und bei Triticale wachsen die Körner nun an den Halmen aus.“ Das wirkt sich auch auf die Erntegüte aus: „Die Qualität geht schnell den Bach runter.“

Ein weiteres Problem: Der Regen sorgt für mehr Feuchtigkeit im Getreide. Normalerweise weisen die Körner „in guten Jahren“ einen Wassergehalt von 13 bis 15 Prozent auf, erläutert Leymann. Nun werde aber Getreide angeliefert mit einem Wassergehalt von 16,5 bis 17 Prozent, was bei der RWG getrocknet wird. „Diese Trocknungskosten müssen wir natürlich in Rechnung stellen.“ Pro Doppelzentner Getreide sind das 1,50 Euro, was bei einem durchschnittlichen Preis von „um die 20 Euro“ den Ertrag um gut sieben Prozent mindert, rechnet er vor. Davon betroffen seien aber vermutlich nur die ersten Fuder, bei den später geernteten werde die Sonne beim Trocknen geholfen haben.

Der Regen sorgt aber nicht nur für mehr Feuchtigkeit, sondern schränkt auch die Befahrbarkeit der Böden, gerade für schwere Erntemaschinen, ein. „Verhältnisse wie in Wacken haben wir zwar nicht“, beruhigt Leymann, aber dennoch müsse sehr genau darauf geachtet werden, wo gefahren werden kann und wo nicht.

Aufgrund der erzwungenen Pause kommt es zu Verzögerungen bei der Ernte: „Wir sind jetzt schon eine ganze Ecke hinterher“, sagt Leymann, „normalerweise ist zum Stoppelmarkt Schluss.“ Die Landwirte würden daher auf Regenpausen warten, um ernten zu können. Wenn es länger trocken sei, werde es daher wahrscheinlich „etwas chaotisch“, weil alle zeitgleich liefern wollten. „Wir müssen dann sehen, dass alle ruhig bleiben – wir stehen in den Startlöchern.“