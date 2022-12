Die Folgen der Glätte im Sulinger Land: Blechschäden und böse Stürze

Von: Harald Bartels

Stellenweise Glatteis zeigte sich selbst am Mittag noch, wie hier an der Kampstraße in Sulingen. © Bartels

Glatt war`s am Montagmorgen, sauglatt sogar. Wer sich aus dem Haus traute oder trauen musste, setzte sich quasi automatisch einer Unfall- oder Sturzgefahr aus. Obwohl das Sulinger Krankenhaus 25 Glatteis-Geschädigte verzeichnete, sprechen Experten von relativ glimpflichen Glatteisfolgen im Sulinger Land.

Sulingen – Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes war berechtigt: Weiträumig hatte am Montag das Glatteis das Sulinger Land im Griff. Aber wie schlimm war es tatsächlich?

Der ganze Landkreis Diepholz sei gut davongekommen, bilanziert Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Bis 6 Uhr zum Einsetzen des Berufsverkehrs seien im ganzen Landkreis erst sechs Verkehrsunfälle gemeldet worden, und im Verlauf des Vormittags seien kaum welche hinzugekommen. „Alle sind relativ glimpflich mit Blechschäden ausgegangen“, sagt er. Im Sulinger Land habe es nur auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Borstel zwei „Rutsch-Vorfälle“ gegeben mit leichtem Sachschaden. Mehr Unfallmeldungen gingen bei der Polizei nicht ein. „Die Menschen haben die Warnungen ernst genommen: Es waren weniger unterwegs und sie waren vorsichtiger“, nennt Gissing als Grund für die geringe Zahl der Vorfälle.

Weniger unterwegs waren auch die Busse: „Wir sind nicht gefahren“, sagt Gaby Gaumann, Inhaberin des Sulinger Omnibusbetriebs Fritz Gaumann. Ihr Unternehmen betreibt den Linienverkehr für die Verkehrsbetriebe Diepholz Süd. Zwar seien wegen des Schulausfalls keine Kinder zu befördern gewesen, aber „ich habe seit 5 Uhr am Telefon gesessen.“ Zwar seien die großen Straßen da schon geräumt gewesen, aber die Nebenstraße und die Bürgersteige noch nicht. „Unsere Mitarbeiter müssen ja auch sicher herkommen können, und auch unser Hof war spiegelglatt.“ Erst ab 9 Uhr sei der Busverkehr wieder aufgenommen worden, dann aber ohne Einschränkungen.

Dass die wichtigsten Straßen in Sulingen passierbar sind, liegt in Sulingen in der Verantwortung des Bauhofs. „Wir sind seit Anfang November vorbereitet, seit die Möglichkeit besteht, dass das Wetter schlechter werden könnte“, betont Andreas Nordloh, Leiter des Fachbereichs III – Bauen, Planung und Ordnung der Sulinger Stadtverwaltung. Dafür gebe es eine Winterdienstbereitschaft in zwei wöchentlich wechselnden Schichten. Entsprechend habe der diensthabende Mitarbeiter in der Nacht die Wetterentwicklung beobachtet, und ab 4 Uhr seien sieben Mitarbeiter des Bauhofs unterwegs gewesen, um zu streuen. Bereits in der Vorwoche habe man immer wieder Stellen, die glatt werden können, etwa an Brücken, vorsichtshalber gestreut, und das Silo enthalte noch genügend Streumaterial.

Personenschäden gab es dennoch zu vermelden, wie eine Anfrage bei der Klinik Sulingen ergibt. Infolge des Glatteises habe es 21 ambulante Fälle gegeben, wovon zwei aus berufsgenossenschaftlicher Sicht so schwerwiegend waren, dass sie zur Behandlung in andere Krankenhäuser verlegt werden mussten. Zudem seien vier Patienten stationär aufgenommen worden, wovon eine Person schwerwiegender verletzt sei, heißt es aus dem Verbund Kliniken Landkreis Diepholz. Für eine solche Wetterlage seien das aber relativ normale Zahlen.