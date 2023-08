Die Anreise der Festivalbesucher zum Reload hat begonnen

+ © Bartels, Harald Eine lange Schlange an Fahrzeugen bildete sich am Mittwoch vor dem Einlass zum Campinggelände. © Bartels, Harald

Sulingen – Das Reload Festival in Sulingen beginnt erst am Donnerstag, 17. August, doch das Angebot der Frühanreise nutzten am Mittwoch bereits Tausende Besucher.

Während im vergangenen Jahr, auch aufgrund der kurzfristigen Bekanntgabe, nur etwa 2 500 Gäste schon einen Tag vor dem Festival anreisten, war diesmal der Andrang so groß, dass von den vier vorbereiteten Campingplätzen gleich zwei mit einem Fassungsvermögen von zusammen gut 10 000 Menschen geöffnet wurden, um Rückstaus bis auf die Bundesstraße 214 zu vermeiden.

Das Programm beginnt am 18. August auf dem Vorplatz des Festivals mit Auftritten auf der „Heist Plazastage“ ab 13.20 Uhr. Für den Besuch des Vorplatzes, auf dem unter anderem auch ein Fahrgeschäft des Typs „Scheibenwischer“ Platz gefunden hat, ist kein Ticket nötig. Auf der Hauptbühne, der „EMP Stage“ spielt sich das Geschehen ab am Freitag, 18. August, ab 10.40 Uhr und Samstag, 19. August, ab 10.25 Uhr. Headliner am Freitag sind „In Flames“, und am Samstag „Powerwolf“. Als krönenden Abschluss kündigen die Organisatoren für die Nacht von Samstag auf Sonntag ein großes Höhenfeuerwerk an.