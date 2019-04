Deutlich mehr Familienprogramm

Sulingen – „Die Aussteller der Sulinger Messe Informa hoffen auf interessiertes Publikum und intensive Gespräche – Familien wünschen sich eine Veranstaltung mit Eventcharakter“, sagen Bettina Rietz und Claudia Ehlers, Mitglieder des ehrenamtlichen Organisationsteams aus den Reihen der Initiative Sulingen. Im Zuge ihrer monatelangen Vorbereitung hatten sie speziell die junge Generation im Blick.

Highlight des viele Punkte umfassenden Programms ist der Auftritt der Schauspielerin und Moderatorin Singa Gätgens, Jahrgang 1975. Dem jungen Fernsehpublikum ist sie durch die „KiKA“-Sendungen „TanzAlarm“, „SingAlarm“ oder „Baumhaus“ bekannt, den Älteren aus der Kinderserie „Neues vom Süderhof“, in der sie ihre ersten Kameraerfahrungen sammelte. Seit der Gründung im Jahr 1997 moderiert sie beim Kinderkanal verschiedene Formate für junges Publikum.

Singa Gätgens schätzt den direkten Kontakt zu ihren Fans. Am Sonntag, 28. April, präsentiert sie ab 15 Uhr ihre kunterbunte Mitmach-Show auf der Bühne im Informa-Festzelt. „Es wird gelacht und gespielt... und natürlich gesungen und getanzt“, verspricht die Künstlerin. Im Anschluss an ihren Auftritt will sie sich Zeit für eine Autogrammstunde nehmen.

„Wir haben aus den Erfahrungen aus den Vorgängerveranstaltungen gelernt und das Familienprogramm deutlich aufgestockt“, erklärt Bettina Rietz. Im Außenbereich lädt die „Kinderwelt“ ein zu Spiel und Spaß. Beteiligt sind etwa die Tagesmütter aus dem Sozialraum Sulinger Land, die mit Bastel- und Spielangeboten, einem Glücksrad und einer Schminkecke vor Ort sind. Darüber hinaus gibt es „Kistenstapeln“, Hüpfburgen und Karussells sowie einen Parcours der einzigen mobilen Fußball-Minigolf-Anlage Deutschlands. Die Aktionen werden von der Volksbank und der Oldenburgischen Landesbank finanziell gefördert.

Spiele, Tanz, Musik und Thai Boxing

Als Sponsor für das Bühnenprogramm konnten Claudia Ehlers und Bettina Rietz die Kreissparkasse gewinnen. Am Samstag startet die Tanzschule Beuss um 13 Uhr mit Vorführungen von Hiphop-Dance und Kindertanz, um 14 Uhr schließt sich ein Konzert der Streicherklassen I und II (Grundschule) mit Verstärkung des Mittelstufenorchesters (Gymnasium) an. Auch die Asia Sportakademie ist dabei: Ab 15 Uhr zeigen Anfänger und Fortgeschrittene aus den Sparten Kung Fu, Tae Kwon Do und Thai Boxing einen Querschnitt aus verschiedenen Bereichen der Selbstverteidigung. Der Kinderchor „Lustige Noten“ tritt am Sonntag um 13 Uhr auf. Der „Informa-Bär“ wird auf dem Messegelände unterwegs sein und die Kinder auf die jeweiligen Events aufmerksam machen.

„Wir sind überzeugt davon, dass sich das attraktive Programm auf die gesamte Veranstaltung positiv auswirkt“, sagt Claudia Ehlers: „Wenn die Kinder zufrieden sind, haben die Erwachsenen Zeit und Lust, sich in Ruhe zu informieren.“ mks