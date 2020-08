Der „Silberne“ wird nicht abgesagt

Aus Zeiten, in denen Fahrzeuge noch „Charaktergesichter“ hatten, stammen die „Exponate“ beim Oldtimer- und Teilemarkt mit Antik- und Trödelhandel in Nordsulingen. Archivfoto: S. Wendt

Sulingen – Auflagen hin, Auflagen her: Ausgerechnet den 25. Oldtimer- und Teilemarkt mit Antik- und Trödelhandel wollte Henrik Jost nun partout nicht absagen. „Vielleicht wird es dieses Jahr gar nicht so schlecht – man muss auch mal das Positive sehen: Es gibt keine Gegenveranstaltungen“, stellt er breit lächelnd fest.

Als das Oktoberfest abgesagt wurde, habe er sich schon von den Planungen für den „silbernen“ Markt verabschiedet, räumt Jost ein. Dann durchforstete er aber doch mal das Internet, als es Lockerungen der coronabedingten Auflagen gab. Da sei auch von „Spezialmärkten“ mit bis zu 1 000 Besuchern die Rede gewesen, die erlaubt sind. Er legte dem Fachdienst Sicherheit und Ordnung beim Landkreis Diepholz ein Konzept für seinen Spezialmarkt vor – und der kann am kommenden Wochenende stattfinden: Der Oldtimer- und Teilemarkt mit Antik- und Trödelhandel in Nordsulingen ist am Samstag, 15. August, von 8 bis 19 Uhr und am Sonntag, 16. August, von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wie immer gilt: Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder im Alter bis 14 Jahre sind gratis dabei und ebenso jeder Oldtimerfan plus ein Beifahrer, der mit einem Fahrzeug (egal ob Auto, Motorrad, Traktor oder Fahrrad) anreist, das belegbar wenigstens 30 Jahre alt ist.

Coronabedingte Auflagen

Anders ist diesmal, dass die Besucher am Eingang ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen. Am Eingang und an den Getränke- und Imbissbuden gilt es Mund-Nasen-Masken zu tragen, der Sicherheitsabstand von wenigstens eineinhalb Metern ist einzuhalten. Ansonsten dürfen sich maximal 1 000 Personen auf dem rund 25 000 Quadratmeter großen Gelände östlich der Landesstraße 202 in Nordsulingen aufhalten – „was ja kein Problem ist, es kommen und gehen ja Leute“, ist Henrik Jost unbesorgt. Schade findet er: „Du darfst Getränke nur in geschlossenen Gebinden verkaufen. Sprich: in Flaschen. Geht nun mal nicht anders. Genug Abstand zwischen den Tischen ist erforderlich, dann braucht man eben zwei, drei Sonnenschirme mehr. Aber das ist alles regelbar“, betont der Anstedter, der auf seinem Hof an der Bundesstraße 61 einen Antikhandel betreibt, „man kann ja nicht bloß die Hände in den Schoß legen und jammern.“

Händler froh „mal wieder rauszukommen“

Er habe positives Feedback für seine Entscheidung bekommen: „Die meisten der Händler, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen, sind auch diesmal dabei – und freuen sich, dass sie endlich mal wieder rauskommen, es geht nicht nur ums Geld.“ Weitere Interessenten können sich noch bei Henrik Jost (Tel. 01 73 / 1 55 25 13) melden. Auch Besucher seien freudig überrascht gewesen, dass es den Oldtimermarkt auch in Corona-Zeiten gibt, „man merkt das schon, dass die Leute sich mal wieder mit anderen treffen wollen. Wir sind gerüstet, haben ein paar Kräfte mehr im Einsatz, 15 sind es diesmal bestimmt.“

Wie kam es zur Premiere des Marktes 1996? „Ich bin früher selbst zu Oldtimermärkten gefahren, als es noch viele gab in der Region – und hab’ mir gedacht: Das kannst du auch mal machen.“ Dafür stellte ihm sein damaliger Vermieter, Wilhelm Husmann, ein Stoppelfeld in Nordsulingen zur Verfügung – auf dem heute Häuser stehen. „Dann haben wir – meine Familie, Kumpels – alles eingezäunt, das war mühsam, aber es waren ja noch nicht so viele Händler. Von denen, die beim ersten Mal dabei waren, kommen heute noch welche zum Markt. Ich glaube, wir hatten damals noch nicht einmal eine Kaffeebude...“ Die Abteilung Antiquitäten und Trödel gab es aber von Beginn an: „Nur Oldtimer, dann hat man nur Männer auf dem Platz – der Markt soll ja auch ein Ziel für den Familienausflug sein.“

Ja, er habe sich das Jubiläum anders vorgestellt, „mit Musik im Zelt am Samstagabend – aber das ist ja nicht machbar“, stellt Jost mit Schulterzucken fest. „Dann vielleicht beim 30. Markt – aber wer weiß das schon...“